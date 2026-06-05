Известную собаку-блогера похитили и продали в ресторан на мясо

Собака-блогер Чутоу / © скриншот с видео

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В Китае разгорелась произошедшая трагедия, всколыхнувшая миллионы пользователей сети. Известную собаку-блогера по прозвищу Чутоу (Chutou), которую вместе с владельцем путешествовал по стране, похитили и пустили на мясо.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Восьмилетний бордер-колли Чутоу был настоящей звездой китайских соцсетей, где имел более 1,5 миллиона подписчиков. Его владелец Го (Guo) — известный тревел-блогер. Вместе с собакой они годами путешествовали по Китаю: покоряли заснеженные горы, пересекали пустыни, а верный Чутоу каждую ночь охранял палатку своего хозяина.

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Украли на электробайке, пока владелец был в отпуске

Трагедия произошла, когда Го уехал в сольное автомобильное путешествие в Грузию, оставив любимца под наблюдением родителей в провинции Хэнань.

11 мая отец блоггера заметил, что собака исчезла из семейных угодий. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое незнакомцев заманили пса и увезли его на электробайке. Узнав об этом, Го немедленно прервал свой отпуск и вернулся в Китай.

Похитители собаки / © scmp.com

Через две недели блогеру удалось разыскать предполагаемого похитителя. Го предлагал ему 10000 юаней ($1500) за возвращение друга, но было поздно. Злоумышленник признался, что продал породистую собаку в ресторан собачьего мяса за копейки — всего за 180 юаней (около $27). Животное почти сразу забили и приготовили.

«Пес мертвый, не поднимай шумиху»

Владелец Чутоу попытался забрать хотя бы останки или мех своего любимца, однако резник в ресторане заявил, что «шерсть уже давно выбросили на помойку».

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Больше всего пользователей сети возмутил абсолютный цинизм похитителя и его семьи, которые даже не извинились.

«Пес уже мертв, поэтому не следует поднимать шум. Я не нарушал закон», — цитирует издание слова вора.

Собака-блогер Чутоу / © скриншот с видео

К сожалению, юридически злоумышленник может оказаться правым. В Китае до сих пор нет закона о защите домашних животных от жестокого обращения. Домашние питомцы там классифицируются сугубо как «имущество».

Адвокаты отмечают, что уголовное дело по статье «кража» (предусматривающая до трех лет тюрьмы) полиция сможет открыть только в случае, если Го официально докажет рыночную стоимость Чутоу (она должна превышать $300). Однако компенсировать коммерческую ценность собаки как звезды блога или моральные страдания владельца в правовом поле Китая крайне тяжело.

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Страшная «традиция»

Эта история снова разожгла острые дискуссии в китайском обществе. Несмотря на то, что с 2020 года собаки официально исключены из государственного каталога скота, общенационального запрета на употребление собачьего мяса в КНР нет.

Отдельные прогрессивные города, такие как Шэньчжэнь и Чжухай, полностью запретили есть кошек и собак. В то же время в некоторых регионах страны это до сих пор считается «традицией». Наиболее вопиющим примером является ежегодный фестиваль собачьего мяса в городе Юйлинь, который традиционно стартует в конце июня и где, несмотря на протесты активистов, ежегодно убивают тысячи животных.

Напомним, в Житомирской области произошел вопиющий случай: девушка расстреляла пса в прямом эфире.

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