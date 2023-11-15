Известные актеры выпали с балкона во время спектакля "Ромео и Джульетта": они в критическом состоянии

В Венгрии во время спектакля "Ромео и Джульетта" произошел несчастный случай.

Известные венгерские актеры Юлия Сас, игравшая Джульетту, и Лайош Отто Хорват, игравший ее отца Капулетти, выпали с балкона. К счастью, они приземлились на платформу, расположенную за кулисами.

После падения актеров экстренно госпитализировали в больницу. У них были обнаружены серьезные травмы, им понадобились операции. В настоящее время они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, говорится в "Сніданку з 1+1".

Сейчас идет расследование инцидента. После несчастного случая директор Национального театра Аттила Веднянский предложил уйти в отставку, однако министр культуры Венгрии Янош Чак отклонил предложение. Он ждет заключения расследования, прежде чем принять решение в отношении Веднянского.

Актеры спектакля "Ромео и Джульетта" / Фото: nemzetiszinhaz.hu

Как передает BBC, Веднянский занимал должность директора Национального театра в течение 10 лет и является близким союзником премьер-министра Виктора Орбана.

Его назначение должно было завершиться в 2023 году, но в начале этого года оно было продлено еще на пять лет до 2028 года.

Чак и Веднянский уже навестили актеров в больнице и позже директор театра рассказал, что состояние артистов улучшается.

Актер спектакля "Ромео и Джульетта" Лайош Отто Хорват / Фото: nemzetiszinhaz.hu

Отметим, что в этом месяце Юлия Сас должна была сыграть в спектаклях Национального театра "Иоанн Доблестный" и "Войцек". Актриса также сыграла во многих известных венгерских фильмах.

Лайош Отто Хорват впервые добился успеха в начале 2000-х как актер и известен своим участием в венгерских фильмах и телешоу.

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