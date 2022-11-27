Известные бренды массово отказываются от рекламы в Twitter из-за выходок Илона Маска

Многие известные бренды сократили рекламу в Twitter или полностью отказались от нее после того, как владельцем соцсети стал Илон Маск.

Менее чем через месяц Илон Маск потерял половину из 100 крупнейших рекламодателей Twitter. Они с 2020 года потратили на рекламу в соцсети почти 2 миллиарда долларов, а только в 2022 году – более 750 миллионов долларов.

Об этом сообщает Media Matters.

Рекламодатели недовольны тем, что в управлении компании наступил хаос, после того, как Маск уволил работников рекламного отдела. Financial Times пишет, что Маск даже пытался надавить на владельцев известных брендов, на что они сократили рекламу или отказались от нее вообще.

По информации Media Matters, за последние недели 50 из 100 лучших рекламодателей перестали рекламировать свои товары или услуги в Twitter. Есть еще семь крупных рекламодателей, которые также, кажется, сокращают свою рекламу на платформе почти до нуля. С 2020 года эти семь рекламодателей потратили более 255 миллионов долларов в Twitter и почти 118 миллионов долларов на рекламу в 2022 году.

Отмечается, что Маск не слишком учитывает эти потери. Он продолжает совершать "опасные действия" по бренду, в частности "распространение теорий заговора, восстановление в одностороннем порядке запрещенных учетных записей, таких как аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, взаимодействие с ультраправыми, а также введение случайной схемы проверки, которая позволит экстремистам и мошенникам приобрести синюю галочку".

Напомним, в марте 2022 года Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter. Сейчас он самый крупный внешний акционер Twitter. После покупки соцсети Маск начал массовые сокращения. Так, за один день миллиардер уволил около 3700 из 7500 сотрудников социальной сети.

Впоследствии основатель Twitter Джек Дорси извинился перед работниками и пользователями за ситуацию, которая сейчас происходит в компании после покупки ее Илоном Маском.

Сейчас известно, что Маск планирует новую волну увольнений в Twitter, пока известно, что ближайшие увольнения коснутся сотрудников отдела продаж и партнерств.

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