Известный альпинист сорвался со скалы и погиб в прямом эфире

Альпинист и популярный блогер Бейлин Миллер / © Associated Press

В США 23-летний альпинист и популярный блогер Бейлин Миллер погиб прямо во время стрима, когда покорял Эль-Капитан — известную гранитную стену в национальном парке Йосемити.

Об этом пишет Daily Mail.

Смерть Миллера подтвердила его мать Джанин Жирар-Мурман.

«Он занимался альпинизмом еще с детства. Его сердце и душа были в этом. Он действительно просто любил лазить. Это никогда не было о деньгах или славе», — рассказала женщина.

Позже она написала на Facebook:

«С тяжелым сердцем должна сообщить, что мой невероятный сын Бейлин Миллер погиб сегодня во время несчастного случая на скалолазании. Мое сердце разбито на миллионы кусков. Я не знаю, как пережить это. Я так сильно его люблю. Хочу проснуться от этого ужасного сна».

В соцсетях поклонники оставляют множество слов поддержки. Некоторые признаются, что видели падение в прямом эфире в TikTok. Одна из зрительниц, которая следила за подъемом Миллера в течение четырех дней, рассказала об этом.

«Он добрался до вершины, но ему нужно было забрать сумки, застрявшие на скале во время подтягивания. Когда он пытался их вытащить, сорвался и погиб — все это попало в эфир», — написала Мишель Деррик в Facebook.

Миллер на Эль-Капитане во время последнего восхождения, которое он транслировал в прямом эфире / © скриншот с видео

Служба национальных парков сообщила, что начала расследование и что «рейнджеры и спасательные службы отреагировали немедленно».

Трагедия случилась в первый день правительственного шатдауна в США, хотя парки, включая Йосемити, продолжали работать с ограниченным персоналом.

Эль-Капитан — один из самых известных символов Йосемити. Высота стены достигает около 900 м, и только в 2017 году ее впервые преодолели в стиле свободного соло.

Во время своего восхождения Миллер получил прозвище «парень с оранжевой палаткой» благодаря яркому снаряжению.

Что именно пошло не так, пока неизвестно. Старший брат погибшего Дилан Миллер рассказал, что он двигался по маршруту Sea of Dreams — 730-метровому участку в стиле соло с веревкой. Этот способ обеспечивает страховку, однако остается очень опасным.

По словам брата, Бейлин успешно завершил подъем и, вероятно, сорвался, когда спускал снаряжение.

«Он говорил, что чувствовал себя живее всего именно во время восхождений. Я был его старшим братом, но именно он был моим наставником», — поделился Дилан.

Что известно о Бейлине Миллере?

Миллер вырос на Аляске, где начал лазить вместе с отцом и братом. Он получил мировую известность благодаря впечатляющим достижениям. В июне мужчина преодолел один из самых сложных в мире маршрутов — Slovak Direct на горе Мак-Кинли, потратив на это 56 часов. Также ему удалось покорить ледовый маршрут Reality Bath в Канадских Скалистых горах, который не проходили 37 лет. Это заняло семь дней.

Поездка в Йосемити была для Миллера скорее отдыхом: он прибыл в парк две недели назад, чтобы встретиться с семьей.

«Он вдохновил так много людей на то, что казалось невозможным, в том числе и меня. Я даже не представляю, как буду лазить без него», — добавил брат.

Instagram-аккаунт Миллера с более 4500 подписчиков сейчас превратился в место памяти — люди со всего мира пишут слова поддержки и восхищения его смелостью. Альпинист сотрудничал с брендом Millet, производящим альпинистское снаряжение.

В своем профиле на сайте компании он оставил слова, которые теперь звучат особенно пророчески:

«Будь то прокладывание нового маршрута или спуск в темноте — ты никогда не знаешь наверняка, что тебя ждет, но не всегда есть выбор отказаться. Каждый должен почувствовать настоящий страх и опасность, и это легко сделать в горах. Думаю, это помогло бы многим людям меньше переживать по мелочам».

К слову, польский экстремал Анджей Баргиэль стал первым человеком, который покорил Эверест (8849 м), а затем спустился с него на лыжах без использования дополнительного кислорода. Баргиэль совершил восхождение в опасную осеннюю пору, проведя в «зоне смерти» (выше 8000 м) 16 часов.