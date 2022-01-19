Известный французский актер Гаспар Ульель скончался после неудачного падения на лыжах

Актеру было 37 лет.

Известный французский актер Гаспар Ульель скончался сегодня в больнице после неудачного падения на лыжах.

О смерти звезды фильма "Ганнибал: Восхождение" сообщает французское информагентство AFP. Агент актера направил в агентство пресс-релиз от семьи, в котором было коротко сказано: "Жертва несчастного случая на лыжах в среду, Гаспар Ульель умер".

Как стало известно, до этого артиста экстренно госпитализировали вертолетом с горнолыжного курорта Ла Розьер в Альпах, где он катался. Ульель столкнулся с другим лыжником. Скорая его забрала в университетскую больницу Гренобля в бессознательном состоянии после неудачного падения на лыжах. Ульелю было 37 лет.

Гаспару Ульелю было 37 лет / Associated Press

Отметим, что Гаспар Ульель – известный французский актер. Международную популярность он приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка" с Одри Тоту. Другой заметной работой актера стала роль молодого Ганнибала Лектора в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение". Также Гаспар Ульель был звездой фильма "Сен-Лоран" и рекламы духов Chanel.

Associated Press

У актера осталась жена – французская модель и певица Гаэлли Пьетри. Их сыну в феврале исполнится шесть лет.

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