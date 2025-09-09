Известный художник Бэнкси может попасть за решетку: в чем его обвиняют

Скандальная работа Бенкси / © Associated Press

Реклама

В Лондоне разгорелся скандал из-за новой работы известного стрит-арт художника Бэнкси.

Об этом пишет Daily Mail.

Новое граффити появилось 8 сентября на фасаде Королевского суда. Однако уже в тот день рисунок закрыли черной пленкой и огородили металлическими барьерами.

Реклама

В Скотленд-Ярде подтвердили начало расследования, поскольку речь идет о возможном повреждении памятника архитектуры. Здание имеет статус охраняемого объекта.

Сам мурал изображает судью в мантии и традиционном парике, который ударяет молотком демонстранта. В руках активиста — плакат с кровавыми следами. Фотографию работы Бэнкси выложил в своем Instagram с подписью: Royal Courts Of Justice. London».

Официальная реакция не заставила себя ждать. В администрации судов Великобритании подчеркнули, что граффити подлежит удалению.

По британскому законодательству, повреждение исторических зданий карается строго. Если ущерб превышает £5000, виновному грозит до 10 лет заключения. В случае меньшего размера ущерб может ограничиться трехмесячным арестом или штрафом до £2500.

Реклама

Инцидент произошел на фоне массовых протестов в центре Лондона. Только 6 сентября полиция задержала около 900 участников акции в поддержку запрещенной организации Palestine Action. Это задержание стало самым большим в истории Великобритании.

Ранее сообщалось, что менее чем через час после того, как Бенкси подтвердил авторство своего нового стрит-арта в Лондоне, работу похитили.

Мы ранее информировали, что житель Киева хотел продать граффити всемирно известному уличному художнику Бэнкси, за что предстанет перед судом.