Известный художник Бэнкси может попасть за решетку: в чем его обвиняют
В центре Лондона появилось новое граффити Бэнкси, мгновенно вызывавшее резонанс.
В Лондоне разгорелся скандал из-за новой работы известного стрит-арт художника Бэнкси.
Об этом пишет Daily Mail.
Новое граффити появилось 8 сентября на фасаде Королевского суда. Однако уже в тот день рисунок закрыли черной пленкой и огородили металлическими барьерами.
В Скотленд-Ярде подтвердили начало расследования, поскольку речь идет о возможном повреждении памятника архитектуры. Здание имеет статус охраняемого объекта.
Сам мурал изображает судью в мантии и традиционном парике, который ударяет молотком демонстранта. В руках активиста — плакат с кровавыми следами. Фотографию работы Бэнкси выложил в своем Instagram с подписью: Royal Courts Of Justice. London».
Официальная реакция не заставила себя ждать. В администрации судов Великобритании подчеркнули, что граффити подлежит удалению.
По британскому законодательству, повреждение исторических зданий карается строго. Если ущерб превышает £5000, виновному грозит до 10 лет заключения. В случае меньшего размера ущерб может ограничиться трехмесячным арестом или штрафом до £2500.
Инцидент произошел на фоне массовых протестов в центре Лондона. Только 6 сентября полиция задержала около 900 участников акции в поддержку запрещенной организации Palestine Action. Это задержание стало самым большим в истории Великобритании.
Ранее сообщалось, что менее чем через час после того, как Бенкси подтвердил авторство своего нового стрит-арта в Лондоне, работу похитили.
