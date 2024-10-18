Известный миллиардер готовится подняться на воздушном шаре над атмосферой Земли

Шар поднимется на высоту более 32 км. Такой уровень раньше не достигался в коммерческих полетах на воздушном шаре.

Известный британский миллиардер, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон планирует подняться над атмосферой Земли на воздушном шаре. Он станет одним из трех пилотов первого в мире коммерческого полета на стратосферном шаре.

Об этом сообщает The Independent.

Бренсон присоединится к соучредителям компании Virgin Group Джейн Пойнтер и Таберу МакКаллуму в первом полете компании Space Perspective в 2025 году.

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В герметичной капсуле будет использован возобновляемый водород для плавного подъема на высоту более 32 км. Такой уровень высоты раньше не был достигнут в коммерческих полетах на воздушном шаре.

Отмечается, что в предстоящих рейсах в шаре можно будет разместить восемь пассажиров. Билеты будут стоить 125 тыс. дол.

Как заявил Брэнсон, некоторые из лучших событий в его жизни произошли как раз во время экспедиций на воздушном шаре.

"Я страстно люблю приключения и помогаю коллегам-предпринимателям претворять в жизнь свои бизнес-мечты. С нетерпением жду возможности сдуть пыль со своей старой лицензии на управление воздушными шарами перед замечательными испытательными полетами", – рассказал миллиардер.

В сентябре состоялся успешный беспилотный испытательный полет по той же траектории и высоте, на которой состоятся и предстоящие рейсы с туристами. Точную дату полета с Брэнсоном пока не установили, но компания подтвердила, что он состоится в 2025 году.

Space Perspective – первая в мире компания, организующая полеты на стратосферных шарах. По словам представителей компании, на сегодняшний день оформлено более 1800 бронирований.

Напомним, в 2021 году Брэнсон совершил короткое путешествие в космос. Это был первый "туристический" суборбитальный полет Virgin Galactic.

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