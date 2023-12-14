Известный миллиардер хочет усыновить своего 51-летнего садовода и сделать его наследником

Только на дивидендах садовник сможет получать около 40 млн евро в год.

Миллиардер Николя Пюэш, наследник легендарного дома моды Hermès, недавно ошеломил мир, объявив о своем намерении законно усыновить своего бывшего садовника и оставить ему свое состояние в 11 миллиардов долларов.

Об этом пишет швейцарская газета Tribune de Geneve.

80-летний Пюэш, не женатый и не имеющий детей, входит в список богатых людей Швейцарии, его собственный капитал оценивается от 10,3 до 11,4 миллиарда долларов. Несмотря на разногласия со своей знаменитой семьей после поглощения в 2014 году значительной доли в Hermès конкурирующим конгломератом роскоши LVMH, Пюэш по-прежнему владеет значительной долей в компании стоимостью 220 миллиардов долларов. Его решение оставить все это своему бывшему садовнику и семьянину повлекло за собой споры. Сообщается, что неназванный садовник, происходящий из "скромной марокканской семьи", женат на женщине из Испании и имеет двух собственных детей.

Николя Пюэш / Фото: Facebook

Николя инициировал судебное разбирательство по усыновлению своего бывшего садовода, отметив, что усыновление взрослого, являющегося очень редким явлением в Швейцарии, значительно сложнее, чем усыновление несовершеннолетнего. Очевидно, что такое усыновление требует наличия у усыновленного предыдущих связей в его несовершеннолетнем возрасте, что может быть сложно доказать.

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Если 51-летний садовник в конце концов станет единственным наследником миллиардера, он унаследует "по крайней мере половину" состояния, среди которых 5,7 процента акций Hermès, а также значительную собственность в Марракеше, Марокко и Монтре, Швейцария. По данным, опубликованным итальянской газетой Corriere della Sera, только на дивидендах он сможет собирать около €40 млн в год.

Напомним, эксцентричный миллионер скончался после многолетнего уединения. Он прожил большую часть своей жизни в одиночестве.

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