- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1224
- Время на прочтение
- 3 мин
Известный певец убил и расчленил бензопилой 14-летнюю девушку: жуткие детали
Певца D4vd обвиняют в расчленении 14-летней девушки бензопилой перед тем, как ее нашли в багажнике его Tesla.
Следствие обнародовало детали расправы над несовершеннолетней, чье тело нашли в Tesla певца D4vd. По версии обвинения, артист использовал бензопилы для сокрытия следов преступления.
Об этом пишет Lad Bible.
Жуткая находка в автомобиле известного артиста всколыхнула США. Прокуроры утверждают, что певец D4vd жестоко убил 14-летнюю девушку, чтобы скрыть тайную связь и спасти свою карьеру.
Почему D4vd мог убить девушку?
Правоохранительные органы рассекретили судебные материалы по делу популярного исполнителя D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк). Певца обвиняют в причастности к гибели 14-летней Селесты Ривас Эрнандес, чьи останки были обнаружены в прошлом году в автомобиле Tesla, принадлежащем артисту.
Согласно документам, которые защита пыталась оставить конфиденциальными, знакомство Берка с Селестой произошло, когда девочке было всего 11 лет. Следствие утверждает, что с ноября 2023 года 18-летний певец начал совершать действия сексуального характера в отношении 13-летней подростка.
По версии обвинения, мотивом преступления стал страх разоблачения.
«Понимая, что он должен заставить жертву молчать, прежде чем она разрушит его музыкальную карьеру, как она и угрожала, вскоре после ее прибытия к нему домой обвиняемый нанес жертве многочисленные ножевые ранения и стоял рядом, пока она истекала кровью«, — отмечают прокуроры.
Позиция защиты
Адвокаты Берка категорически отрицают вину своего подзащитного, подчеркивая отсутствие официального обвинительного акта.
«Давайте уточним: фактические доказательства по этому делу покажут, что Дэвид Берк не убивал Селесту Ривас Эрнандес и не был причиной ее смерти. Ни одно большое жюри не вынесло обвинительного акта по этому делу, и не было подано ни одной уголовной жалобы. Дэвид только задержан по подозрению. Мы будем решительно защищать невиновность Дэвида», — заявили юристы.
Убийство 14-летней Селесты — реконструкция событий по данным следствия
22 апреля 2025 года: между парой произошел конфликт. Девушка пригрозила раскрыть правду об их отношениях, что могло бы уничтожить репутацию звезды.
23 апреля 2025 года: D4vd организовал приезд Селесты в свой дом в Голливуде. После 22:10 связь с ней исчезла. Следователи считают, что сообщение, отправленное певцом позже в тот вечер, было лишь попыткой создать алиби.
Май 2025 года: прокуратура утверждает, что Берк приобрел бензопилы и надувной бассейн для расчленения тела. В ранах погибшей позже нашли микрочастицы синего пластика.
Следователи уверены, что Берк приложил колоссальные усилия, чтобы скрыть преступление.
«Обвиняемый прибег к ужасным мерам, чтобы уничтожить и выбросить тело жертвы», — заявили прокуроры.
После вероятной поездки к озеру Качума для избавления доказательств, певец продолжил вести публичную жизнь, в частности посетил радиоэфир для презентации своего альбома Withered.
Хронология трагедии
Апрель 2024 года — Селеста Ривас Эрнандес объявлена в розыск после ее очередного исчезновения.
Апрель 2025 года — релиз альбома Withered. D4vd активно дает интервью об успехе пластинки.
Август 2025 года — старт мирового концертного турне.
8 сентября 2025 года — в Tesla, связанной с Берком, находят тело девушки.
18 сентября 2025 года — семья погибшей собирает средства на похороны. В заявлении сказано: «Селеста была любимой дочерью, сестрой и подругой. Семья разбита этой трагической потерей».
19 сентября 2025 года — прекращение тура и отмена выхода делюкс-альбома.
16 апреля 2026 года — арест Берка.
Сейчас артист находится под стражей без возможности освобождения под залог. Предварительные слушания, которые определят дальнейшую судьбу дела, запланированы на 26 мая.
