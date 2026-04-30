Известный певец убил и расчленил бензопилой 14-летнюю девушку: жуткие детали

Певец D4vd / © Associated Press

Следствие обнародовало детали расправы над несовершеннолетней, чье тело нашли в Tesla певца D4vd. По версии обвинения, артист использовал бензопилы для сокрытия следов преступления.

Об этом пишет Lad Bible.

Жуткая находка в автомобиле известного артиста всколыхнула США. Прокуроры утверждают, что певец D4vd жестоко убил 14-летнюю девушку, чтобы скрыть тайную связь и спасти свою карьеру.

Почему D4vd мог убить девушку?

Правоохранительные органы рассекретили судебные материалы по делу популярного исполнителя D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк). Певца обвиняют в причастности к гибели 14-летней Селесты Ривас Эрнандес, чьи останки были обнаружены в прошлом году в автомобиле Tesla, принадлежащем артисту.

Согласно документам, которые защита пыталась оставить конфиденциальными, знакомство Берка с Селестой произошло, когда девочке было всего 11 лет. Следствие утверждает, что с ноября 2023 года 18-летний певец начал совершать действия сексуального характера в отношении 13-летней подростка.

По версии обвинения, мотивом преступления стал страх разоблачения.

«Понимая, что он должен заставить жертву молчать, прежде чем она разрушит его музыкальную карьеру, как она и угрожала, вскоре после ее прибытия к нему домой обвиняемый нанес жертве многочисленные ножевые ранения и стоял рядом, пока она истекала кровью«, — отмечают прокуроры.

Селеста Ривас Эрнандес / © Associated Press

Позиция защиты

Адвокаты Берка категорически отрицают вину своего подзащитного, подчеркивая отсутствие официального обвинительного акта.

«Давайте уточним: фактические доказательства по этому делу покажут, что Дэвид Берк не убивал Селесту Ривас Эрнандес и не был причиной ее смерти. Ни одно большое жюри не вынесло обвинительного акта по этому делу, и не было подано ни одной уголовной жалобы. Дэвид только задержан по подозрению. Мы будем решительно защищать невиновность Дэвида», — заявили юристы.

Убийство 14-летней Селесты — реконструкция событий по данным следствия

22 апреля 2025 года: между парой произошел конфликт. Девушка пригрозила раскрыть правду об их отношениях, что могло бы уничтожить репутацию звезды.

23 апреля 2025 года: D4vd организовал приезд Селесты в свой дом в Голливуде. После 22:10 связь с ней исчезла. Следователи считают, что сообщение, отправленное певцом позже в тот вечер, было лишь попыткой создать алиби.

Май 2025 года: прокуратура утверждает, что Берк приобрел бензопилы и надувной бассейн для расчленения тела. В ранах погибшей позже нашли микрочастицы синего пластика.

Следователи уверены, что Берк приложил колоссальные усилия, чтобы скрыть преступление.

«Обвиняемый прибег к ужасным мерам, чтобы уничтожить и выбросить тело жертвы», — заявили прокуроры.

После вероятной поездки к озеру Качума для избавления доказательств, певец продолжил вести публичную жизнь, в частности посетил радиоэфир для презентации своего альбома Withered.

Хронология трагедии

Апрель 2024 года — Селеста Ривас Эрнандес объявлена в розыск после ее очередного исчезновения.

Апрель 2025 года — релиз альбома Withered. D4vd активно дает интервью об успехе пластинки.

Август 2025 года — старт мирового концертного турне.

8 сентября 2025 года — в Tesla, связанной с Берком, находят тело девушки.

18 сентября 2025 года — семья погибшей собирает средства на похороны. В заявлении сказано: «Селеста была любимой дочерью, сестрой и подругой. Семья разбита этой трагической потерей».

19 сентября 2025 года — прекращение тура и отмена выхода делюкс-альбома.

16 апреля 2026 года — арест Берка.

Сейчас артист находится под стражей без возможности освобождения под залог. Предварительные слушания, которые определят дальнейшую судьбу дела, запланированы на 26 мая.

