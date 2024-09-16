Известный польский город ушел под воду: появились страшные кадры последствий масштабного наводнения (фото)

По словам местных жителей, в городе нет ни воды, ни света, ни связи.

Известный польский куроротный город Лендек-Здруй, что у границы с Чехией, накануне затопило сильное наводнение. Огромное количество грязи и гравия, разбитые пополам дома, разрушенные мосты – таковы последствия стихии.

Издание RMF24 опубликовало страшные кадры последствий наводнения.

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В воскресенье, 15 сентября, мощная волна прорвала дамбу – и вода затопила курортный город. Добраться до населенного пункта с польской стороны невозможно, поскольку все дороги непроездные. Соседнее Шленское также отрезано от мира.

По словам местных, это наводнение было страшнее и масштабнее, чем в 1997 году. В городе нет ни воды, ни света, ни связи. Люди вынуждены подниматься на холм над курортной частью, чтобы позвонить. Также вода разрушила почти все мосты.

"Второе лицо Лендек-Здруя после большой воды — это грязь, полосы и гравий, включая бытовую технику, обломки деревьев, заборы и пенопласт. Это пейзаж, который возникает внезапно, в ста метрах ниже курортной части. Чем ближе к реке, тем больше ила, а также видны целые деревья, которые несло водой. Разбитые пополам дома у реки, разрушенный исторический ресторан", — говорится на сайте информационного агентства.

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Наводнение в Польше / Фото: rmf24.pl

Напомним, на выходных Восточную Европу накрыл циклон "Борис", принесший рекордные осадки. Из-за масштабных наводнений "Укрзализныця" сообщила о новых изменениях в движении поездов.

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