Известный портрет Черчилля продадут на аукционе: во сколько оценивают

Портрет бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставляют на продажу. Аукционный дом Sotheby's оценивает его в 622 – 996 тысяч долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Этюд Черчилля, сохранившийся / Фото: Sotheby’s

Что известно о картине

Как отмечается, автором работы является британский художник Грэм Сазерленд. Известно, что парламент заказал портрет к 80-летию премьер-министра, наняв одного из ведущих британских художников того времени. Этюд, написанный маслом, предшествовал созданию самого портрета. Подаренную работу Уинстон Черчилль так презирал и высмеивал, что в конце концов ее подожгли. Это было показано в первом сезоне сериала "Корона" на Netflix.

"Вероятно, это лучшее изображение того, каким на самом деле был Черчилль, и мы считаем, что это лучший портрет сохранившегося Черчилля работы Сазерленда", — сказал руководитель отдела современного британского и ирландского искусства Sotheby's.

Холст будет выставляться на Sotheby's в Лондоне с 25 мая по 5 июня. Аукцион пройдет 6 июня.

Ранее вставные зубы Уинстона Черчилля продали на аукционе.

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