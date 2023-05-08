Известный снайпер, рекорд которого побил украинский боец, рассказал о совершенном им убийстве с самого большого расстояния

В свое время Крейг Харрисон был рекордсменом по дальнему боевому выстрелу в мире.

Известный снайпер Крейг Харрисон служил в британской армии в провинции Гильменд, Афганистан, в 2009 году, когда он застрелил двух талибских пулеметчиков с расстояния 2475 метров.

Выстрелы были произведены почти на 50 метров дальше предыдущего подтвержденного мирового рекорда с убийства, который также был в Афганистане в 2002 году.

Отметим, что в ноябре прошлого года украинский спецназовец из подразделения "Омега" Нацгвардии Украины побил рекорд Харрисона. Точным выстрелом он ликвидировал оккупанта, который передвигался на расстоянии 2710 м. Рекорд подтвержден Генштабом.

Вспоминая, как он произвел выстрел, бывший капрал кавалерии Крейг рассказал LADbible: "Я посмотрел вверх и увидел двух парней с российским пулеметом ПКМ, и они били по мужчинам. Это был долгий путь. Он находился на расстоянии 2475 метров, что составляет чуть больше полутора мили, а моя винтовка стреляет всего на 1500 м. Поэтому мне пришлось… я называю это "всадить". Мне пришлось убить, я всадил пулю. Мне понадобилось девять выстрелов, чтобы добраться туда, потому что я делал брекетинг — что такое брекетинг, то это то, что вы делаете первый выстрел, смотрите, куда он попадет, добавляете еще чуть-чуть, добавляете еще чуть-чуть, пока не ударите. И мне удалось попасть в стену комплекса. Я выстрелил и увидел, как пуля попала рядом с ним. Поэтому я выстрелил еще раз — когда я снова выстрелил, он встал, и я ударил его здесь [указывает на центр груди]. Он упал назад".

Харрисон застрелил двух талибских пулеметчиков с расстояния 2475 метров / Фото: ladbible.com

Он продолжил: "Потом второй парень приподнялся, и я сделал третий выстрел, и когда я сделал свой третий выстрел, я передвинул свою винтовку и сделал четвертый выстрел. Итак, у меня в воздухе одновременно две пули. Третья промахнулась, четвертая попала в него. Это было 2475 м. Я не знал, что побил мировой рекорд, вообще не знал".

Впрочем, на вопрос, гордится ли он своим достижением, Крейг ответил, что нет:

"Выполняю свою работу, пытаюсь спасти 12 мужчин. Это было так".

Напомним, владелец квартиры в Святошинском районе, наиболее пострадавшей во время ночной атаки в Киеве, рассказал, как выжил. Теперь он считает 8 мая вторым днем рождения.

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