Известный священник в Москве отказался молиться о победе России: как его наказали

Епархиальный суд Москвы лишил сана русского священника, служившего на похоронах Михаила Горбачева, бывшего настоятеля храма Живоначальной Троицы протоиерея Алексея Уминского. Решение было принято из-за отказа священника читать провоенную молитву, вошедшую в литургию РПЦ по поручению патриарха Кирилла.

Об этом сообщает Reuters.

Церковный суд признал, что Алексей Уминский нарушил присягу, поскольку не захотел читать во время богослужений "Молитву за святую Русь", которую требует церковь.

В приговоре, опубликованном в субботу, 13 января, церковный трибунал постановил, что Алексей Уминский должен быть "отстранен от служения" за нарушение священнических обетов.

Решение направлено на утверждение предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, известному приспешнику Путина.

О чем говорится в молитве РПЦ

Молитва "О Святой Руси", которую отказался читать священник, появилась после объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Глава РПЦ патриарх Кирилл распространил ее епархиями, сделав обязательной.

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В нем говорится, что на Россию напали, чтобы "разделить и погубить ее единый народ". Патриарх Кирилл просит о спасении воинов и других "защитников Отчизны" от смерти, ран и плена, дать им "победу", а также вернуть в страну вынужденных эмигрантов.

"Вот те, кто хочет воевать, подняли оружие против Святой Руси, надеясь разделить и уничтожить его единый народ. Приди, Господи, на помощь народу Твоему и дай нам победу Твоей силой", – говорится в молитве, которую впервые прочитал Кирилл 25 сентября 2022 года, через семь месяцев после вторжения России в Украину.

Что известно об Уминском

Протоиерей Алексей Уминский был известен тем, что помогал детским центрам и хосписам. Участвовал в похоронах бывшего советского президента Михаила Горбачева в 2022 году.

В ноябре 2023 года в интервью Уминский сказал, что язык войны и "специальной военной операции" "никоим образом не совместим" с церковной литургией. Он призвал верных искать священников, которые «больше молятся о мире, чем о победе, и понимают, что любая победа – это всегда Пирровая победа в этих войнах.

"В современных войнах любая победа почти всегда равнозначна самоуничтожению", — говорил священник.

3 января ему запретили служение. В субботу, 13 января, был объявлен вердикт церковного суда.

Тем временем более 11 600 человек подписали об обращении к патриарху с просьбой вернуть Уминского в служение.

На место Уминского настоятелем прихода стал протоиерей Андрей Ткачев — священник родом из Львова, призвавший русских военных бомбить Украину с молитвой.

Напомним, ранее глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал россиян идти на войну. Мол, сейчас нужна мобилизация всех сил, потому что перед Россией стоит задача выйти победительницей из борьбы, которую против нее развязали "силы зла".

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