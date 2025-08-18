- Дата публикации
Извинения из-за костюма: скандальный репортер снова говорил с Зеленским
В Белом доме продолжаются переговоры Зеленского и Трампа. Президент Украины — в костюме, но без галстука.
Репортер Брайан Гленн, который в феврале 2025 года в Овальном кабинете расспрашивал президента Украины Владимира Зеленского по поводу костюма, извинился перед ним и на этот раз сделал комплимет.
Об этом свидетельствует видео трансляции из Белого дома 18 августа.
«Вы выглядите отлично в этом костюме», — сказал репортер и извинился за прошлый раз.
Трамп подхватил разговор.
«Я сказал то же самое», — добавил президент США, упрекнув Гленна за его «нападение» на Зеленского в феврале 2025-го.
«Я помню это», — ответил Зеленский и на этот раз высказался о костюме Гленна. Он ведь был тот же, что и зимой.
«Я переоделся, а вы нет», — пошутил Зеленский.
Отметим, что репортер Брайан Гленн — активный сторонник движения MAGA, один из любимых интервьюеров Трампа. Он является партнером скандальной конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая, в частности, распространила фейк о протестах в Киеве.
Во время предыдущего визита Зеленского в Белый дом Брайан Гленн спрашивал его, когда тот снова наденет костюм.
Как передавали источники, в феврале 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс был больше раздражен внешним видом и поведением Зеленского в Белом доме, чем сам Трамп.
«Это дело с галстуком было делом JD, когда это произошло впервые», — отметили источники.