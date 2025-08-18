Извинения из-за костюма: скандальный репортер снова говорил с Зеленским

Президент Украины прибыл в Белый дом в костюме / © Associated Press

Репортер Брайан Гленн, который в феврале 2025 года в Овальном кабинете расспрашивал президента Украины Владимира Зеленского по поводу костюма, извинился перед ним и на этот раз сделал комплимет.

Об этом свидетельствует видео трансляции из Белого дома 18 августа.

«Вы выглядите отлично в этом костюме», — сказал репортер и извинился за прошлый раз.

Трамп подхватил разговор.

«Я сказал то же самое», — добавил президент США, упрекнув Гленна за его «нападение» на Зеленского в феврале 2025-го.

«Я помню это», — ответил Зеленский и на этот раз высказался о костюме Гленна. Он ведь был тот же, что и зимой.

«Я переоделся, а вы нет», — пошутил Зеленский.

Отметим, что репортер Брайан Гленн — активный сторонник движения MAGA, один из любимых интервьюеров Трампа. Он является партнером скандальной конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая, в частности, распространила фейк о протестах в Киеве.

Во время предыдущего визита Зеленского в Белый дом Брайан Гленн спрашивал его, когда тот снова наденет костюм.

Как передавали источники, в феврале 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс был больше раздражен внешним видом и поведением Зеленского в Белом доме, чем сам Трамп.

«Это дело с галстуком было делом JD, когда это произошло впервые», — отметили источники.