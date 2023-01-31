Извиняется и боится экстрадиции в Украину: бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" дал интервью

Сейчас власти Норвегии рассматривают заявление Андрея Медведева о предоставлении убежища.
Сбежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев дал интервью местным СМИ и извинился перед украинцами.
Об этом сообщает NRK.
"Я отказался от мер безопасности. Норвежская полиция, конечно, следит за мной, но в целом она мне не нужна", — говорит он.
Медведев рассказал, что его и других наемников "послали в мясорубку" в Украину. Парень объяснил, что решил дезертировать и сбежать по двум причинам:
- понял, что российская война против Украины абсолютно неправильна,
- из-за внутренней жестокости в рядах группы "Вагнер".
Медведев утверждает, что только за 10 дней он увидел несколько случаев расстрелов тех "вагнеровцев", которые отказывались выполнять приказ.
"Нас отправили в мясорубку с автоматами против танков", — говорит экс-командир "вагнеровцев".
Извинения бывшего "вагнеровца"
"Я понимаю, что это трудно принять, согласен. Я негодяй для вас. Я просто прошу еще раз обратить внимание на то, что я это осознал, пусть даже поздно, но я это осознал и выступил против этого всего", — заявил Медведев.
26-летний россиянин попросил его не осуждать.
"Я противостоял этому. Прошу не осуждать меня, и в любом случае прошу прощения", – сказал Медведев.
"Экстрадиция для меня означает смерть"
Сейчас власти Норвегии рассматривают заявление Андрея Медведева о предоставлении убежища. Украинская диаспора выступает против этого
Если бывшего "вагнеровца" признают виновным в военных преступлениях, ему не представят статус беженца, и в то же время отправлять его обратно в Россию может быть опасно, отмечают в издании.
"Все должны понимать, что если меня отправят в Россию, то для меня это смерть. Также все должны понимать, что если меня отправят в Украину, то это тоже означает смерть", – говорит экс-оккупант.
Он опасается, что в случае отправки в Украину Киев захочет обменять его на наших защитников, находящихся в российском плену.
Напомним, в ночь с 12 на 13 января экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев избежал преследования российских пограничников и чудом скрылся в Норвегии. Там он попросил политическое убежище.
Именно беглец Андрей Медведев был командиром убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина из отряда ЧВК "Вагнер". Историю зэка Нужина, казненного в РФ по возвращении из украинского плена, читайте по ссылке.