Извращенец в колготках и наручниках прятался в доме женщины 6 часов перед нападением: чем все закончилось

В Великобритании грабитель-извращенец в течение шести часов прятался в доме женщины, прежде чем совершить нападение на нее.

Об этом пишет Leicestershire Live.

В сообщении говорится, что 47-летний Марк Меддок в женских колготках, игрушечных наручниках и с повязкой на глазах прятался в доме жертвы. Затем он попытался залезть в постель женщины, чтобы изнасиловать ее. Впрочем, крики женщины заставили его скрыться. Она ударила его ногой в грудь и выгнала из дома.

Королевский суд Лестера узнал, что Меддок ходил у дома жертвы в течение нескольких месяцев, предшествовавших инциденту 11 июня в прошлом году.

Соседи в какой-то момент столкнулись с извращенцем, впрочем, он соврал и сказал, что ошибся домом после того, как бродил по улице.

Фото: leicestermercury.co.uk

Полиция узнала из записи с камер видеонаблюдения, что Меддок вошел в дом в 22:10 в субботу, 11 июня, и столкнулся с уснувшей перед телевизором женщиной в 4:30 утра, когда она поднялась вверх в свою спальню.

"Я испытала абсолютный ужас. Я поверила, что он собирается меня изнасиловать. Не могу объяснить шок и страх, которые я испытала, когда открыла глаза и увидела, что он стоит передо мной и ведет себя таким образом", — рассказала женщина.

Безработного Марка, которого, как говорится, проститутки в массажном салоне "побуждали" носить колготки во время сексуальных контактов, заключили в тюрьму на пять лет.

Напомним, в Великобритании учительница хвасталась сексуальной жизнью перед учениками и называла их "долб**бами". Стало известно, как ее наказали.

Читайте также: