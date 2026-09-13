"Извращенная логика Путина": Джонсон отреагировал на российский удар по станции Ягодин

Борис Джонсон / © Associated Press

Реклама

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал российскую атаку на локомотив «Укрзализныци» на станции Ягодин вблизи границы с Польшей проявлением «извращенной логики» президента РФ Владимира Путина. По его словам, удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре является очередной хаотичной и бессмысленной атакой, от которых Украина страдает ежедневно.

Об этом Джонсон написал в посте в социальной сети X, комментируя утреннюю атаку российских войск.

Реклама

«Я не знаю, какая извращенная логика подтолкнула Путина взорвать сегодня утром неподвижный украинский локомотив на польской границе», — заявил Джонсон.

Реклама

Британский политик подчеркнул, что российские атаки регулярно направлены не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру. По его словам, удар по железной дороге является частью той самой практики, с которой украинцы вынуждены сталкиваться ежедневно.

«Что мы точно можем сказать, так это то, что это именно тот тип хаотичных и бессмысленных атак, с которыми украинцы сталкиваются каждый день — даже на гражданской железной дороге», — написал бывший премьер-министр Великобритании.

Джонсон также заявил, что Россия несет ответственность за гибель 1700 сотрудников «Укрзализныци». Он назвал железнодорожников и пассажиров «настоящими героями», которые продолжают обеспечивать работу железнодорожной системы, несмотря на постоянные российские удары.

Джонсон призвал усилить ПВО Украины

На фоне очередной атаки британский политик призвал западных партнёров Украины более активно помогать ей в обеспечении противовоздушной обороны.

Реклама

«Когда мы, наконец, предоставим им необходимые средства противовоздушной обороны?» — спросил он.

Кроме того, Джонсон призвал западные страны использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Он обратил внимание на более чем 140 млрд евро, которые, по его словам, находятся в бельгийском банке, а также на около 10 млрд фунтов стерлингов в Лондоне.

«Почему мы не размораживаем деньги Путина и не передаем их Украине?» — написал бывший премьер-министр. По его мнению, Великобритания могла бы подать пример другим союзникам в этом вопросе.

Напомним, ранее «Укрзализныця» сообщила, что российский удар по локомотиву на станции Ягодин мог быть нацелен на дипломатический поезд, в котором, в частности, ехали советники по вопросам безопасности нескольких государств Евросоюза и бывшие европейские лидеры, в числе которых Борис Джонсон.

Реклама

В то же время в другом поезде, который находился на станции Ягодин именно в момент российской атаки, ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Новости партнеров