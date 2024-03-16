В немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания полиция забрала с урока 16-летнюю школьницу из-за опубликованного в соцсети ролика со сказочными персонажами смурфиками в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Об этом сообщает издание Bild.

На видео обратил внимание директор школы, позвонивший в полицию из-за возможной угрозы государственной безопасности.

"Смурфики голубые, Германия тоже", — говорится в ролике с намеком на партийные цвета AfD. Кроме того, девушка говорит на видео, что Германия не место на карте, а дом.

Трое прибывших по вызову полицейских не увидели никакой крамолы в опубликованном ролике, однако школьницу все-таки забрали с урока химии и провели с ней в отделении "воспитательную беседу профилактического характера".

В полиции объяснили, что это было сделано, чтобы "защитить школьницу от возможной враждебности".

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Это событие, случившееся еще в конце февраля, возможно, прошло бы незамеченным, если бы о нем от матери школьницы, являющейся сторонницей упомянутой ультраправой партии, не узнала группа AfD в парламенте земли Мекленбург-Передняя Померания. Политики назвали "действия полиции в этом случае абсолютно непропорциональными", и предположили, что директор "возможно, даже совершил уголовное преступление за ложное подозрение".

Представители партии "Альтернатива для Германии" подали запрос, в котором требуют, чтобы Министерство образования указало руководству школы, "что учащиеся пользуются свободой выражения мнений относительно своей религиозной и политической ориентации и не должны бояться каких-либо мер, направленных против них, пока они действуют согласно Конституции".

Напомним, немецкий журнал Spiegel, проведший расследование вместе с сообществами Insider и Bellingtcat, обнаружил, что Россия сотрудничает с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (AfD) и использует ее активистов для того, чтобы мешать поставкам в Украину немецкого оружия.

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