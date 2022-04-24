К 2027 году ЕС полностью откажется от российского газа – австрийский министр

К 2027 году ЕС полностью откажется от российского газа – австрийский министр

Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из России до 2027 года. Австрия считает эту цель очень амбициозной.

Сегодня Австрия на 80% зависит от поставок российского газа. Евросоюз откажется от поставок из РФ до 2027 года.

Об этом сообщила австрийский министр по защите климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер в интервью Kurier.

"Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе", — сказала она.

Леоноре Гевесслер также сообщила, что план поэтапного отказа состоит из трех целей: сократить потребление газа или полностью отказаться от него, например, заменив систему газового отопления и перейдя на экологически чистое электричество.

Во-вторых, увеличение внутреннего производства, то есть расширение производства водорода и биогаза.

И в-третьих, искать новые страны-поставщики, диверсифицировать, например, больше из Норвегии или сжиженного газа.

"Мы участвуем в общей платформе закупок ЕС, потому что это возможно только с европейским альянсом", — подчеркнула она.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новый пятый пакет санкций от ЕС против России не способен остановить Путина. Для этого необходимо ввести эмбарго на российский газ и нефть, а также отключить от SWIFT все российские банки.

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