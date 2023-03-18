К 2030 году спрос на пресную воду превысит предложение на 40% – эксперты предупредили об угрозе

В преддверии саммита ООН по водным ресурсам сразу несколько экспертов предупредили о большой угрозе человечеству.

Мир столкнулся с неизбежным водным кризисом, и ожидается, что спрос на пресную воду превысит поставки на 40% к концу этого десятилетия.

Об этом пишет The Guardian.

Согласно отчету, правительства должны срочно прекратить субсидирование добычи и чрезмерное использование воды из-за неправомерных сельскохозяйственных субсидий, а промышленность должна полностью пересмотреть свою расточительную практику, заявили эксперты накануне важного водного саммита ООН.

Более $700 миллиардов субсидий во всем мире направляется на сельское хозяйство и водоснабжение каждый год, и это часто способствует чрезмерному потреблению воды.

Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института исследований влияния на климат и сопредседатель Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов, а также ведущий автор доклада заявил, что пренебрежение проблемой водных ресурсов ведет к катастрофе.

"Научные данные свидетельствуют о том, что у нас водный кризис. Мы неправильно используем воду, загрязняем ее и меняем весь глобальный гидрологический цикл из-за того, что мы делаем с климатом. Это тройной кризис", — сказал он.

По его мнению, государства должны начать распоряжаться водой как глобальным всеобщим благом, потому что большинство стран сильно зависят от своих соседей по водоснабжению, а чрезмерное использование, загрязнение и климатический кризис угрожают водным ресурсам во всем мире.

В отчете содержится семь ключевых рекомендаций, включая изменение глобального управления водными ресурсами, увеличение инвестиций в управление водными ресурсами через государственно-частные партнерства, надлежащее установление цен на воду и установление "партнерств в сфере справедливой воды" для привлечения финансирования водных проектов в развивающихся странах .

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