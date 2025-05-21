К 2070 году часть планеты может стать непригодной для жизни: климатологи бьют тревогу

К 2070 году часть планеты может оказаться непригодной для жизни. / © Associated Press

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Мир стремительно приближается к точке невозвращения – изменения климата могут сделать отдельные регионы Земли физиологически непригодными для жизни уже к 2070 году.

Об этом предупреждают ученые в серии исследований, основанных на наблюдениях за экстремальными явлениями погоды за последние десятилетия, передает T4.

В частности, в публикации Science Advances еще в 2020 году речь шла о феномене смертельно опасного зноя — сочетании температуры выше 35°C и высокой влажности, что блокирует способность тела охлаждаться через пот. С тех пор количество таких случаев выросло втрое, а тропические и субтропические регионы уже на грани опасности.

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Под ударом Бразилия и регионы вокруг Амазонки

По оценкам NASA, одной из самых уязвимых стран Бразилия. В отчете от 2022 г. именно ее назвали среди регионов, где экстремальная жара может стать новой нормой. При этом климатолог Карлос Нобре отмечает, что речь идет не только о Бразилии, но и об огромных зонах тропиков и даже средних широт.

"При росте температуры на 4 ° C от доиндустриального уровня часть планеты может стать физиологически непригодной для человека", - предостерегает ученый.

Согласно последним прогнозам Natural Climate Solutions, такого повышения температуры можно ожидать уже в ближайшие 30–50 лет.

Амазония — стремительно слабеющий климатический барьер.

Отдельная угроза – трансформация Амазонии. Уже к 2044 году средняя глобальная температура может превысить на 2°C историческую норму. Это будет иметь цепные последствия: уменьшение осадков, более длинные засухи, пожары и гибель лесов, поглощающих CO₂. По оценкам исследователей, деградация Амазонии может привести к выбросу 250 млрд. тонн углекислого газа - почти 75% от глобального бюджета на сдерживание потепления до 1,5°C.

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Города превращаются в климатические ловушки

Урбанизированные просторы – еще один фронт. Эффект “теплового острова” заставляет города нагреваться до 5°C больше, чем зеленые зоны. Это делает комфортную жизнь в мегаполисах все менее возможной без массовой перестройки инфраструктуры.

NASA, Science Advances и ряд международных климатических организаций предупреждают: без масштабных мер по адаптации и уменьшению выбросов углерода к середине XXI века планета потеряет значительные территории, пригодные для жизни. Как и когда человечество решит реагировать на эти вызовы — вопрос, от которого зависит будущее.