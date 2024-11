К 29 детям могут применить смертную казнь: детали дела

В Нигерии 29 детей могут казнить из-за участия в протесте против роста цен на жизнь. Четверо из них потеряли сознание в суде из-за истощения, прежде чем смогли дать показания.

Об этом пишет СNN.

Согласно обвинительному акту, всего 76 протестующих были обвинены по 10 статьям тяжких преступлений, включая государственную измену, уничтожение имущества, нарушение общественного порядка и бунт. Возраст несовершеннолетних составляет от 14 до 17 лет.

Разочарование из-за высокой стоимости жизни привело к массовым протестам в Нигерии. В августе во время одного из протестов погибли по меньшей мере 20 человек, а сотни были арестованы.

Сообщается, что 29 детей могут получить смертную казнь за участие в этих протестах, хотя с 2016 года в стране не исполнялись смертные приговоры. Адвокат Акинтайо Балогун отметил, что Закон о правах ребенка запрещает уголовную ответственность для несовершеннолетних и назначение им смертной казни.

Он заявил, что неправильно направлять несовершеннолетних в федеральный суд, если правительство не докажет, что все ребята старше 19 лет. По словам маршала Абубакара, представляющего некоторых из ребят, суд назначил каждому из обвиняемых залог в 10 миллионов найр (5900 долларов США) и наложил строгие условия, которые им еще предстоит выполнить.

Он подчеркнул, что страна, которая должна обеспечивать образование своим детям, решила наказать этих детей. Он отметил, что они уже 90 дней находятся в тюрьме без еды.

Руководитель организации Enough is Enough Йемы Адамолекун, борющейся за добросовестное управление в Нигерии, отметила, что власти не должны преследовать детей. Она также отметила, что главному судье Нигерии должно быть стыдно за свою позицию, поскольку она женщина и мать.

Адамолекун сообщила, что, несмотря на статус Нигерии как одного из крупнейших производителей нефти в Африке, страна остается бедной, и коррупция оказывает серьезное влияние на уровень жизни населения. Медицинские работники часто бастуют из-за низких зарплат.

В Нигерии политики и законодатели, часто подозреваемые в коррупции, получают высокие зарплаты, являющиеся одними из самых высоких в Африке. Жена президента, хотя ее должность не закреплена в конституции, имеет доступ к роскошным автомобилям, оплачиваемым государством.

С населением более 210 миллионов человек, Нигерия является самым большим на континенте, но также входит в число самых голодающих стран. Правительство пытается решить проблемы с рабочими местами. Инфляция достигла рекордных уровней за последние 28 лет, а местная валюта, наира, обесценилась по отношению к доллару.

В последнем отчете ООН Нигерия была названа "очагом серьезной тревоги", поскольку многие уже сталкиваются с критической нехваткой продовольствия или рискуют столкнуться с ней в ближайшем будущем.

