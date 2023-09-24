К "Академику Вернадскому" прибыли пигвины для гнездования — фото

Украинские полярники с арктической станции "Академик Вернадский" показали вновь прибывших пингвинов, которые собираются гнездиться вблизи станции.

Об этом пишет пресс-служба Национального антарктического научного центра.

В первой половине сентября пингвины начали активно возвращаться на остров Галиндез, где находится украинская станция. Буквально за несколько дней их количество выросло с 50 до 600.

Больше всего пингвинов украинские биологи наблюдали в начале этой недели — около 800.

Пингвины на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Пингвины на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Пингвины на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Пингвины на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Пингвины на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

Пингвины на станции "Академик Вернадский"/Фото: Сергей Глотов

"Но сейчас их количество снова существенно уменьшилось, ориентировочно до 50. Куда же делись эти пернатые? Вероятно, в первой волне на Галиндеге появились зимовавшие неподалеку пингвины, ведь в акватории наших островов этой зимой вообще не образовывался устойчивый ледовый покров. Теперь часть из них могла разойтись по окрестностям, а возле "Вернадского" остались те птицы, которые будут здесь гнездиться. Позже должны подойти и остальные местные гнездовые популяции. Но пока это теория, требующая основательной проверки", - рассказали ученые.

Украинские полярники продолжают следить за миграциями пингвинов, ведь именно их поведение является одним из показателей изменения климата в антарктическом регионе.

Напомним, полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" рассказали о первом родившемся тюлене в этом году и показали милые фото. Ученые также просят помочь выбрать имя тюленю.

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