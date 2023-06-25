К бунту Пригожина может быть причастен близкий к Путину человек: Данилов назвал известную фамилию

Данилов уверен, что бунт в России рано или поздно должен произойти.

К неудачному путчу основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен кум Путина, бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук. Именно на заправках, принадлежащих предателю Украины, бесплатно заправляли технику бойцы "Вагнера".

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Radio NV.

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По его словам, бунт в России рано или поздно должен произойти. Данилов не сомневается, что Медведчук помогал Пригожину. Впрочем, какая у него была мотивация – неизвестно.

"Медведчук является владельцем нескольких сетей АЗС и именно там военные преступники бесплатно заправлялись горючим и питались", – сказал он.

Последствия бунта Пригожин для Кремля

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что военным восстания предводитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин унизил режим Путина. Он показал, что кичиться силой может не только глава Кремля Путин.

В СНБО отметили, что авантюра главаря "вагнеровцев" показала, что "звезда с башни Кремля может быть снята". По словам серетара Алексея Данилова, Пригожин не является самостоятельной фигурой в российской политике, поэтому рано или поздно режим Путина упадет.

Напомним, после "шоу", которое проходило 24 июня, Пригожин заявил, что разворачивает свои колонны, которые двигались на Москву, и отправляет их в полевые лагеря согласно плану. Этому вроде бы предшествовали переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

ТСН.ua следил за всеми важными событиями этого псевдопереворота в онлайн-трансляции.

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