Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

К чему готовятся: россияне строят укрепления на своей территории (спутниковые фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
607
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
К чему готовятся: россияне строят укрепления на своей территории (спутниковые фото)

Фортификационное укрепление в Брянской области РФ. ФОТО: сундуки

Новые укрепления Россия строила в течение лета.

В последние месяцы российские войска строят укрепления в трех приграничных к Украине областях: в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Спутниковые снимки, полученные из данных Sentinel-2 ESA, опубликовал эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик.

По данным спутников, в Курской области летом вдоль границы с Украиной были построены новые траншеи. Работы продолжались с начала мая по август. А в Брянской области с начала июня до середины августа выкопали новые противотанковые рвы.

Что касается Белгородской области, как свидетельствуют кадры со спутника, то там за последние месяцы построили новые укрепления. Какие именно – пока непонятно.

По его мнению, строительство таких укреплений может свидетельствовать о том, что Россия готовится вести войну на своей территории.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму укрепляют оборону — ставят "зубы дракона".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
607
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация