В последние месяцы российские войска строят укрепления в трех приграничных к Украине областях: в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Спутниковые снимки, полученные из данных Sentinel-2 ESA, опубликовал эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик.

По данным спутников, в Курской области летом вдоль границы с Украиной были построены новые траншеи. Работы продолжались с начала мая по август. А в Брянской области с начала июня до середины августа выкопали новые противотанковые рвы.

В Брянскской области, новые анти-автомобили битки были подвергнуты близлежащим вдоль границы с Украиной. (3/5) pic.twitter.com/cGYI8lyGk0 — Brady Africk (@bradyafr) октябрь 1, 2023

В Курской области, новые trenches были сконструированы на леде около границы с Украиной. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2 — Brady Africk (@bradyafr) октябрь 1, 2023

Что касается Белгородской области, как свидетельствуют кадры со спутника, то там за последние месяцы построили новые укрепления. Какие именно – пока непонятно.

В Белгородской области, satelite imagery shows New Fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL — Brady Africk (@bradyafr) октябрь 1, 2023

По его мнению, строительство таких укреплений может свидетельствовать о том, что Россия готовится вести войну на своей территории.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму укрепляют оборону — ставят "зубы дракона".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.