Новые укрепления Россия строила в течение лета.
В последние месяцы российские войска строят укрепления в трех приграничных к Украине областях: в Курской, Брянской и Белгородской областях.
Спутниковые снимки, полученные из данных Sentinel-2 ESA, опубликовал эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик.
По данным спутников, в Курской области летом вдоль границы с Украиной были построены новые траншеи. Работы продолжались с начала мая по август. А в Брянской области с начала июня до середины августа выкопали новые противотанковые рвы.
В Брянскской области, новые анти-автомобили битки были подвергнуты близлежащим вдоль границы с Украиной. (3/5) pic.twitter.com/cGYI8lyGk0— Brady Africk (@bradyafr) октябрь 1, 2023
В Курской области, новые trenches были сконструированы на леде около границы с Украиной. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2— Brady Africk (@bradyafr) октябрь 1, 2023
Что касается Белгородской области, как свидетельствуют кадры со спутника, то там за последние месяцы построили новые укрепления. Какие именно – пока непонятно.
В Белгородской области, satelite imagery shows New Fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL— Brady Africk (@bradyafr) октябрь 1, 2023
По его мнению, строительство таких укреплений может свидетельствовать о том, что Россия готовится вести войну на своей территории.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму укрепляют оборону — ставят "зубы дракона".
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