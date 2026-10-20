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Дата публикации
Категория
Мир
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"К черту американцев": Медведев набросился на Трампа, пока тот заигрывает с Путиным

Главный приспешник Путина жестоко высмеивает Дональда Трампа. Медведев предупреждает о Третьей мировой войне.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Медведев высмеивает Трампа

Медведев высмеивает Трампа

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал очередное абсурдное заявление. Пока Дональд Трамп идет на уступки России, путинский чиновник высмеивает США.

Об этом пишет Daily Express .

Медведев заявил, что Россия и США будут оставаться ожесточенными врагами в течение поколений, несмотря на стремление Дональда Трампа навязать мирное соглашение по Украине. Он высмеял американского лидера и предупредил, что отношения между ядерными государствами десятилетиями были отравлены новым законодательством США о санкциях, которое «даже можно классифицировать как акт геноцида».

«Будем откровенны — он не очень хороший стратег. Но у него хорошее чутье на бизнес <...> Как дизельное соглашение с Россией, так и ряд других шагов могут принести ему достаточно существенные дивиденды», — сказал приспешник Путина.

Он намекнул, что заигрывания Трампа к России связано с желанием президента США обогатиться. Эта истерика произошла даже на фоне того, что Трамп сдержал «адские» санкции против Москвы , принятые Конгрессом, чтобы избежать угрозы переговорам по прекращению вторжения России в Украину.

Закон, названный в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, призван наказать Россию за войну в Украине масштабными санкциями, включая тарифы до 500% для стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.

Медведев сказал, что закон приостановлен, но не отменен Трампом. Он сравнил санкции с ограничениями времен Холодной войны, которые оставались в силе против России почти четыре десятилетия. По его словам, эти законы «превратятся в серию попыток, которые продлятся десятилетиями, шантажировать и давить на Россию по разным вопросам».

«Какие выводы мы можем из этого сделать? Очень простые. Первый. Мы должны признать, что отношения между Россией и США были снова повреждены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками. А во-вторых: к черту этот закон и снисходительность американцев», — написал путинский чиновник.

Выпад Медведева раздался в то время, как Трамп отправляет мирных переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву после встречи с представителями Украины и Европы в Норвегии.

Последние заявления Трампа

Ранее Дональд Трамп заявил, что не хочет принимать решения, которые могли бы оттолкнуть Россию от переговоров по завершению войны против Украины. В то же время он снова обвинил Зеленского в том, что он не стремится завершить войну и атакует российские НПЗ.

Также, по его словам, Россия не делала «ничего особенного» относительно Украины и «ведет себя приемлемо» . Президент США продолжает переговоры с Владимиром Путиным.

Трамп еще раз призвал отстранить Зеленского от мирного процесса. Журналист напомнил лидеру Штатов слова Зеленского, что президент США может оказаться на неправильной стороне истории из-за поддержки РФ. Трампа такие слова, похоже, возмутили.

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