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"К черту американцев": Медведев набросился на Трампа, пока тот заигрывает с Путиным
Главный приспешник Путина жестоко высмеивает Дональда Трампа. Медведев предупреждает о Третьей мировой войне.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал очередное абсурдное заявление. Пока Дональд Трамп идет на уступки России, путинский чиновник высмеивает США.
Об этом пишет Daily Express .
Медведев заявил, что Россия и США будут оставаться ожесточенными врагами в течение поколений, несмотря на стремление Дональда Трампа навязать мирное соглашение по Украине. Он высмеял американского лидера и предупредил, что отношения между ядерными государствами десятилетиями были отравлены новым законодательством США о санкциях, которое «даже можно классифицировать как акт геноцида».
«Будем откровенны — он не очень хороший стратег. Но у него хорошее чутье на бизнес <...> Как дизельное соглашение с Россией, так и ряд других шагов могут принести ему достаточно существенные дивиденды», — сказал приспешник Путина.
Он намекнул, что заигрывания Трампа к России связано с желанием президента США обогатиться. Эта истерика произошла даже на фоне того, что Трамп сдержал «адские» санкции против Москвы , принятые Конгрессом, чтобы избежать угрозы переговорам по прекращению вторжения России в Украину.
Закон, названный в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, призван наказать Россию за войну в Украине масштабными санкциями, включая тарифы до 500% для стран, покупающих российскую нефть, газ и уран.
Медведев сказал, что закон приостановлен, но не отменен Трампом. Он сравнил санкции с ограничениями времен Холодной войны, которые оставались в силе против России почти четыре десятилетия. По его словам, эти законы «превратятся в серию попыток, которые продлятся десятилетиями, шантажировать и давить на Россию по разным вопросам».
«Какие выводы мы можем из этого сделать? Очень простые. Первый. Мы должны признать, что отношения между Россией и США были снова повреждены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками. А во-вторых: к черту этот закон и снисходительность американцев», — написал путинский чиновник.
Выпад Медведева раздался в то время, как Трамп отправляет мирных переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву после встречи с представителями Украины и Европы в Норвегии.
Последние заявления Трампа
Ранее Дональд Трамп заявил, что не хочет принимать решения, которые могли бы оттолкнуть Россию от переговоров по завершению войны против Украины. В то же время он снова обвинил Зеленского в том, что он не стремится завершить войну и атакует российские НПЗ.
Также, по его словам, Россия не делала «ничего особенного» относительно Украины и «ведет себя приемлемо» . Президент США продолжает переговоры с Владимиром Путиным.
Трамп еще раз призвал отстранить Зеленского от мирного процесса. Журналист напомнил лидеру Штатов слова Зеленского, что президент США может оказаться на неправильной стороне истории из-за поддержки РФ. Трампа такие слова, похоже, возмутили.