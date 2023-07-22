К дому венгерского друга Путина принесли детский гроб: фото

В субботу, 22 июля, возле частного дома венгерского премьер-министра Виктора Орбана в городе Фелчут появился детский гроб с надписью "Будущее венгерской молодежи". Таким образом, местный юрист и активист Золтан Керестени выразил свой протест против тесных отношений правительства Венгрии с возглавляемой Путиным Российской Федерацией.

Фото акции он опубликовал на своей странице в Facebook.

В подписи к опубликованным фото активист напомнил, что в 1989 году, во время перезахоронения венгерского премьера Имре Надя, возглавившего антикоммунистическую революцию 1956 года и казненного, Виктор Орбан говорил о том, как коммунисты, привязав судьбу Венгрии к Советской России (т.е. СССР), забрали и растратили будущее венгерской молодежи.

По словам Золтана Керестени, через 35 лет после этого заявления венгерский премьер сам "делает то же, что делали его репрессивные предшественники: связывает судьбу Венгрии с путинским государством советско-российского типа или даже с Коммунистической партией Китая".

Венгерский активист Золтан Керестени выразил свой протест против тесных отношений правительства Венгрии с возглавляемой Путиным РФ

Вот почему мы имеем экономический кризис, тогда как политическая элита постоянно, пожалуй, толстеет с каждым днем. Вот почему высокая инфляция, зарплаты становятся меньше и здравоохранение или образование плохие”, — считает активист.

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Акция прошла в день, когда Виктор Орбан посещал Летний университет Тушнад, где он резко критиковал Европейский Союз и сигнализировал о росте Китая.

Как сообщает венгерское издание 444, после опубликованных в соцсетях фото на место проведения акции прибыла полиция.

На место акции у дома Орбана прибыла полиция / Фото: Facebook / Zoltán Keresztény

Поскольку Золтан Керестени отказался забрать свою инсталляцию возле дома Орбана, к нему будут применены штрафные санкции.

Этот активист известен тем, что недавно закутал черным полиэтиленом советский памятник российским солдатам, торжественно открытый в Чакберене в начале июня.

Ранее венгерский активист заворачивал в черный полиэтилен советский памятник в Чакберене

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно повторяет нарративы пропаганды Кремля. Недавно он заявил, что "Украина больше не является суверенным государством", потому что якобы зависит от США и Запада.

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