К Филиппинам приближается мощный тайфун: страна еще не оправилась от предыдущего

Власти Филиппин приступили к масштабной эвакуации более 100 тысяч человек из восточных и северных регионов страны из-за приближения супертайфуна «Фунг-Вонг». По всей стране объявлено штормовое предупреждение, а в некоторых провинциях введен самый высокий, пятый уровень опасности.

Об этом сообщает Reuters.

Синоптик Бенисон Эстареджа отметил, что массивная циркуляция тайфуна, охватывающая 1500 километров, бушует на части восточных Филиппин с сильными дождями и ветрами.

«Фунг-вонг», местное название которого «Уван», сейчас имеет максимальную устойчивую скорость ветра 140 км/ч и порывы до 170 км/ч, и с приближением к суше может усилиться до 185 км/ч, что достаточно мощно, чтобы разрушать дома, валить деревья и сооружения.

Ожидается, что в восточных провинциях Филиппин выпадет до 200 мм осадков, что повысит риск массовых наводнений и оползней, тогда как в северной и центральной части крупнейшего острова страны Лусон осадки могут составить 100-200 мм.

Метеорологи призвали жителей низменных и прибрежных районов эвакуироваться на возвышенности и прекратить всю морскую деятельность, предупреждая о штормовых разрушительных волнах, которые могут затопить прибрежные общины.

Предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как тайфун «Келмаги» убил 204 человека на Филиппинах и пятерых во Вьетнаме, оставив без жилья сотни тысяч человек и выбив из строя электроснабжение на больших территориях.

Ранее сообщалось, что тайфун «Калмаеги» пронесся по популярному туристическому центру Филиппин, превратив целые районы в руины. По данным официальных источников, она унесла жизни, по меньшей мере, 100 человек, еще 26 человек числятся пропавшими без вести.