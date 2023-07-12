К гарантиям безопасности от "Большой семерки" присоединилось еще 5 стран

Лидеры стран Северной Европы пообещали предоставлять Украине современную военную технику и поддерживать инициативы по подготовке украинских военных.

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую в среду, 12 июля, объявили лидеры "Большой семерки", поддержали Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.

Об этом говорится в совместном заявлении стран Северной Европы.

Как и "Большая семерка", лидеры пяти упомянутых стран взяли на себя обязательство "поддерживать Украину столько, сколько нужно".

"Вместе с партнерами мы намерены опираться на рамки обязательств и договоренностей — с учетом широкого спектра потребностей", — говорится в заявлении.

Лидеры стран Северной Европы пообещали предоставлять Украине современную военную технику и поддерживать инициативы по подготовке украинских военных. Целью этой поддержки является обеспечение долгосрочной безопасности, сдерживание российской агрессии и укрепление экономической устойчивости и устойчивости нашей страны.

"Мы обязуемся поддерживать Украину в процессе защиты ее суверенитета и территориальной целостности, восстановления экономики, защиты граждан и продвижения программы реформ, а также в процессе ее интеграции в Евроатлантическое сообщество", — отмечается в заявлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Совете Украина-НАТО призвал лидеров стран-участников Североатлантического Альянса присоединиться к пакету гарантий безопасности для нашего государства.

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