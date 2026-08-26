К каким политикам и народам украинцы относятся лучше всего: результаты опроса удивляют

К кому украинцы относятся лучше всего / © twitter.com

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Социологи определили, как украинцы относятся к ключевым мировым лидерам. По данным опроса, наибольшую симпатию среди украинцев обрели лидеры ведущих европейских государств и Турции.

Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг».

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Как украинцы относятся к мировым политическим лидерам: результаты опроса

Опрошенные назвали лидеров, которым больше всего симпатизируют:

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Эммануэль Макрон — 79% позитивного отношения. Социологи отметили рост позитивного отношения с 2024 года.

Фридрих Мерц — 64% позитива. Украинцы оценивают его лучше предыдущего канцлера Германии Олафа Шольца.

Реджеп Тайип Эрдоган — 61% позитивного отношения. Позитивное отношение к этому политику также существенно возросло по сравнению с 2024 годом.

В то же время антирейтинг политиков возглавляют лидеры государств-агрессоров и президент США Дональд Трамп.

Хуже всего украинцы относятся к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко (90% негатива) и президенту РФ Владимиру Путину (97% негатива).

Президент США Дональд Трамп также получил преимущественно негативные оценки: позитивное отношение к нему выразили только 16% опрошенных, тогда как негативное — 77%.

Кроме того, исследование фиксирует существенные изменения в отношении руководителей соседних стран. В частности, после избрания Кароля Навроцкого, оценки президента Польши заметно ухудшились — сегодня его работу положительно оценивают 20%, а негативно — 62%. В феврале 2025 года предыдущего президента Анджея Дуду положительно оценивали 72% респондентов.

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В то же время, нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра украинцы воспринимают существенно лучше, чем его предшественника Виктора Орбана, Мадьяр получил 33% симпатий.

Новоназначенного премьера Великобритании Энди Бернема украинцы также оценивают высоко: он получил 45% симпатий, всего 7% относятся к нему негативно или скорее негативно.

К кому украинцы относятся лучше всего

По результатам социологического опроса, украинцы оценили уровень дружественности и характер отношения к другим государствам и их жителям.

Самый высокий уровень поддержки среди иностранных партнеров граждане традиционно видят в Великобритании, Литве, Франции, Германии и Молдове, где показатели дружественности колеблются от 68 до 81%. Абсолютное большинство опрошенных также относят к дружественным странам Румынию (56%), Соединенные Штаты (54%) и Польшу (50%), хотя насчет последней четверть респондентов (21%) фиксирует враждебное настроение.

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В отношении Турции мнения разделились практически пополам между дружеским и нейтральным восприятием, в то время как Венгрия вызывает неоднозначные оценки, а позицию Китая подавляющее большинство (53%) воспринимает негативно. Ожидаемо, что абсолютными лидерами по уровню враждебности остаются Россия (97%) и Беларусь (83%).

По сравнению с предыдущими годами украинцы стали несколько лояльнее воспринимать Францию, Германию, Турцию и Венгрию, а оценки относительно Польши несколько ухудшились.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в отношении граждан соседних стран. Большинство населения сохраняет теплую или нейтральную эмоциональную связь с соседями, кроме россиян и белорусов, негативное восприятие которых резко возросло после 2022 года.

Самые теплые эмоции украинцы выражают в отношении жителей Молдовы, Турции и Болгарии, где уровень положительного и нейтрального восприятия достигает самых высоких отметок.

По отношению к полякам, словакам, румынам и венграм преобладают теплые и нейтральные оценки, хотя в отношении Польши и Венгрии заметна и определенная доля холодного восприятия (24% и 22% соответственно). Глубокую пропасть фиксируют по отношению к жителям РФ и Беларуси: доля тех, кто демонстрирует крайне холодное отношение к россиянам, за последние годы возросла до 81%.

Исследование проводилось в период с 4 по 9 августа и охватило 2000 совершеннолетних респондентов из всех подконтрольных Украине регионов методами телефонных интервью (CATI) со случайной выборкой мобильных номеров. Погрешность выборки не превышает 2,2% при доверительной вероятности 0,95, а сами результаты взвешены по данным Госстата.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума

Напомним, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 33%, что является самым низким показателем за время его нынешнего срока и сравнялось с антирекордом декабря 2017 года.

Основным фактором такого падения стало опасение затяжной войны с Ираном, в которую верят 80% американцев, а также рост цен на топливо в результате конфликта.

Кроме того, опрос Reuters/Ipsos зафиксировал проблемы для Республиканской партии по экономическим вопросам: впервые примерно за десятилетие демократы опередили республиканцев по доверию избирателей к экономической политике (38% против 35%). Также существенно сократилось преимущество республиканцев в вопросе иммиграции в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

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