К сбитию самолета предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может быть причастен генерал-майор ГРУ Генштаба РФ Андрей Аверьянов.

Об этом пишет издание Inews со ссылкой на собственные источники.

По словам источников в разведках Британии и Украины, Аверьянов возглавляет подразделение ГРУ, которое проводит операции за границей по приказу диктатора Путина. Этот шпион РФ может быть причастен к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

"Аверьянов руководил операцией с заменой "вагнеровцев" в странах Африки на 20 тысяч российских военных", – сообщает источник издания.

Отмечается, что этот шпион имеет давние неприязненные отношения с Пригожиным. Источник издания в разведке Украины рассказал журналистам, что украинские спецслужбы проверяют версию о причастности Аверьянова к взрыву на самолете Пригожина.

По данным Bellingcat, Андрей Аверьявнов руководил группой из шести оперативников, в состав которой входили Анатолий Чепига и Александр Мишкин – агенты, ответственные за нападение в Солсбери.

Следствие утверждало, что Аверьянов также был причастен к диверсии в 2014 году на чешском складе боеприпасов, в результате которой погибли два человека.

Подразделение Аверьянова было связано с аналогичной попыткой убийства болгарского торговца оружием в 2015 году и ответственным за дестабилизационную кампанию в Молдове.

Напомним, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

Аналитики ISW считают, что именно Владимир Путин приказал сбить самолет Пригожина.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Пригожин все же погиб в авиакатастрофе в Тверской области.