К пенсионерке вернулось обручальное кольцо, которое она потеряла 50 лет назад

К пенсионерке вернулось обручальное кольцо, которое она потеряла 50 лет назад

Найти символ вечной любви пожилой женщине помог сосед.

В Великобритании к пожилой женщине вернулось ее кольцо, которое она потеряла более полувека назад.

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Об этом сообщает BBC.

Пегги МакСвин, проживающая на островах близ Шотландии, 50 лет назад возилась на огороде и потеряла свадебное кольцо. Женщина пыталась его отыскать, но безрезультатно. Все эти годы она жалела о потерянном символе любви, но уже и не надеялась, что это обручальное кольцо когда-нибудь снова вернется к ней.

Узнав эту историю ее сосед решил отыскать обручальное кольцо с помощью металлоискателя. Мужчина выкопал 90 ям — он находил куски старого металла, жестяные банки и т.д.

После трех дней поисков на местности кольца 86-летней миссис МакСвин таки нашлась.

"Сосед просто подошел к двери и сказал: "Хочу что-то тебе показать". Это было мое кольцо. Я не могла в это поверить. Я думала, что никогда больше его не увижу", — рассказывает женщина.

За мужа Джона миссис Максвин вышла замуж в июле 1958 года, несколько лет назад он скончался. Пара прожила в счастливом браке, а после потери своего кольца женщина носила кольцо своей мамы.

Напомним, что 100-летняя жительница Волыни Лидия Драганчук отметила свой юбилей и показала брачное платье, которое хранит 83 года. Женщина родилась 4 сентября 1921 года. селе Борохов, что неподалеку от Луцка, до сих пор там проживает