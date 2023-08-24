Что известно о российских филиалах крупнейших табачных компаний мира.

Табачные компании Philip Morris International и Japan Tobacco International внесли в список международных спонсоров войны через бизнес в России.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Philip Morris International и Japan Tobacco International продолжают вести бизнес в России и поддерживать экономику страны-агрессоры уплатой значительных налогов в ее бюджет.

Что известно о российских филиалах и фабриках Philip Morris International

Отметим, что Philip Morris International — американская глобальная сигаретная и табачная компания, которая продает свою продукцию более чем в 180 странах мира, самые известные марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака) .

В России Philip Morris International имеет следующие компании:

фабрики АО "Филипп Моррис Ижора" в Ленинградской области и филиалом АО "Филипп Моррис Ижора",

"Филип Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре,

ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг" с филиалами примерно в 100 городах РФ.

Доля рынка торговых марок "Филипп Моррис Интернешнл" в стране-агрессорке составляет 30,1% в 2019 году. Да, компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого затем удерживается и российская армия.

Инвестиции компании в экономику РФ

В настоящее время совокупный объем инвестиций Philip Morris International в РФ превышает 2 млрд долларов США.

"Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистая прибыль до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. Соответственно, налог на прибыль в бюджет агрессора был уплачен на сумму более 136 млн долларов", — говорится в сообщении НАПК.

Japan Tobacco International – лидер табачного рынка в России

Japan Tobacco International (JTI), является несомненным лидером табачного рынка в России (доля рынка около 34,9%). Она является одной из крупнейших компаний FMCG в стране по объему продаж.

Компания держит в РФ следующие международные бренды:

Winston,

LD,

Mevius,

Camel,

Sobranie

Российские марки сигарет

"Донской табак",

Kiss,

Play,

"Петр I",

"Тройка"

Компания является одним из крупнейших производителей продуктов с пониженным риском (прибор для нагрева табака Ploom и электронный испаритель капсульного типа Logic Compact).

JTI – крупнейший инвестор и ведущий налогоплательщик в российской табачной индустрии. За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику РФ превысили 4,6 миллиарда долларов.

"Налоговые платежи компании 2020 года обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета России. Сама компания же открыто заявляла о том, что российский рынок генерировал около 2 млрд долл. США в 2022 году для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год." год", — говорится в сообщении НАПК

Хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но компания продолжает производить и распространять продукцию в РФ.

Между тем, на территории Полтавщины арестовали украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина – начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.

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