К побережью Бангладеш и Мьянмы приближается мощный циклон "Мокка" – тысячи людей эвакуировали

От циклона может пострадать один из самых больших в мире лагерей для беженцев, в котором проживает около миллиона человек.

К юго-восточному побережью Бангладеш и Мьянмы двигается циклон "Мокка", который достигнет побережья в ближайшие 24 часа.

Об этом сообщает Independent.

"Циклон "Мокка" двигается к побережью юго-восточного Бангладеш и Мьянмы со скоростью ветра до 160 километров в час и порывами до 175 км/ч", — сообщил индийский метеорологический департамент.

В прибрежных районах Бангладеш волонтеры через громкоговорители призывают людей искать безопасные укрытия.

Ожидается, что циклон покроет район между Кокс-Базаром в Бангладеш и Кяукпю в Мьянме в воскресенье вечером, 14 мая.

Местные власти и ОНН активно готовятся к удару стихии, ведь не исключено, что от циклона может пострадать один из самых больших в мире лагерей для беженцев в Кокс-Базаре, в котором проживает около миллиона человек.

Метеорологический департамент Бангладеш предупредил, что циклон может нанести серьезный ущерб жизни и имуществу в восьми прибрежных районах. Генеральный директор Департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий Мизанур Рахман сказал, что они попросили местные власти в 20 районах подготовиться.

Власти Мьянмы, в свою очередь, объявили самый высокий уровень тревоги и сообщили в своем метеорологическом бюллетене, что циклон движется к побережью штата Ракхайн близ Ситтве.

В мае 2008 года циклон "Наргис" обрушился на Мьянму штормом, опустошив населенные районы вокруг дельты реки Иравади. По меньшей мере, 138 000 человек погибли, десятки тысяч домов и других зданий были смыты потоком воды.

В Индийском институте тропической метеорологии заявляли, что циклоны в Бенгальском заливе становятся более интенсивными отчасти из-за изменения климата.

Государственная газета Global New Light Мьянмы сообщила в пятницу, что тысячи людей, проживающих вдоль западного побережья штата Ракхайн, были эвакуированы.

Напомним, в Японии произошло землетрясение.

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