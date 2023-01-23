К Путину и его близким приставили персональную ПВО: чего боится кремлевская элита

Установка появилась рядом с валдайской резиденцией диктатора. Других объектов, охраны кроме резиденции, там просто нет, пишут СМИ.

В последние дни на крышах домов в центре Москвы были замечены установки ЗРПК "Панцирь-С1". Как выяснилось, они нацелены защищать от теоретического украинского удара лично Владимира Путина и его близких.

Об этом сообщает российское издание "Агентство".

Как отмечает издание, вывод о том, что эта ПВО должна защищать российского диктатора, появились после того, как установление противовоздушной обороны произошло рядом с валдайской резиденцией президента. Поскольку других объектов для охраны там нет.

Согласно данным издания, на прошлой неделе житель Валдая в Новгородской области поделился снимком с комплексом ПВО, который, по его словам, размещался в поселении несколько недель назад. На фото изображен комплекс "Панцирь-С1". Такие же были замечены в центре Москвы и в Подмосковье.

"Агентство" отмечает, что система ПВО появилась в Ящерове вскоре после атаки дронов на российские военные аэродромы в глубине страны.

Ящерово — одно из двух ближайших сел к резиденции Путина (чуть больше шести километров по прямой). Валдайская резиденция, хоть и называется официальной, почти не выполняет представительские функции. Она больше известна как место личного досуга диктатора, его близких и друзей.

Именно в Ящерове поселились на постоянной основе приближенные к Путину люди, например офицеры Федеральной службы охраны.

В Москве продолжают устанавливать ПВО на крышах зданий: где еще появился "Панцирь-С1"

В Москве продолжают устанавливать системы ПВО на крышах правительственных построек и важных учреждений. Еще одно оружие поставили на крышу здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38. Ранее российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1" был поставлен на здание Минобороны РФ.

В то же время в Минобороны установку оружия в черте города не комментируют, но отчитались, что в Московской области состоялись учения. О новом орудии ПВО в центре Москвы сообщает Telegram-канал Sota.

Следует отметить, что это центр Москвы, рядом расположены станция метро "Цветной бульвар", сад "Эрмитаж", музеи и театры, рукой подать до Большого театра.

В Минобороны РФ, не комментируя установление ПВО в центре Москвы, сообщили, что провели обучение сил противовоздушной обороны с участием батареи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 в Московской области. Сообщается, что личный состав зенитной ракетной бригады Западного военного округа тренировался отбивать воздушные атаки именно на "важные военные, промышленные и административные объекты".

Напомним, комплексы ЗРГК "Панцирь С-1" были установлены на здании Миноброны РФ в нескольких километрах от Кремля на Фрунзенском набережном и административном здании в Тетеринском переулке, еще один комплекс ПВО сняли рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы — в 10 километрах от этого места находится резиденция президента Путина Ново-Огарево.

Также комплексы С-400 развернули в районе Тимирязевской сельхозакадемии. А в парке "Лосиный остров" вырубили деревья ради целой батареи ПВО.

Однако член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев предположил, что все эти кадры — фейк.

"Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж", — заявил член Госдумы.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что ПВО в центре Москвы устанавливают, чтобы создать внутри страны информационные условия для затяжной войны в Украине. РФ стремятся изобразить войну в Украине более "опасной" для российского общества, отмечают аналитики, поскольку реальные атаки Украины по Москве маловероятны.

"Паники нет": В России крыши административных зданий превращают в площадки для ПВО

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