Неделя началась для украинского президента Владимира Зеленского надеждами на финансовую помощь от США и ЕС на общую сумму 115 миллиардов долларов.

Ослабление финансовой поддержки Украины в Вашингтоне и Брюсселе совпало с обещанием президента РФ Владимира Путина вести войну до тех пор, пока не будут достигнуты его цели по "денацификации" и "демилитаризации" страны.

Об этом говорится в обзорной статье Financial Times, опубликованной в пятницу, 15 декабря.

В издании отметили, что эта неделя началась для украинского президента Владимира Зеленского надеждами на финансовую помощь от США и ЕС, являющихся крупнейшими союзниками в противостоянии российской агрессии, на общую сумму 115 миллиардов долларов. Однако этого не произошло.

Финансовые провалы

В среду, 13 декабря, Конгресс США снова не смог одобрить пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов. Через два дня саммит лидеров ЕС завершился без соглашения о выделении Украине 50 миллиардов евро на четыре года.

ЕС и США были крупнейшими поставщиками военной и финансовой помощи Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, поддерживая вооружение ее войск и функционирование бюджетных учреждений и организаций.

Теперь, чтобы пополнить свой бюджет, Киеву, возможно, придется прибегнуть к эмиссии национальной валюты, которая поставит под угрозу экономическую и финансовую стабильность.

Злоумышленника Путина

Неспособность обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость Киева происходит в особо чувствительный момент конфликта. Москва возобновляет наступательные действия на фронте и воздушные атаки на наиболее важные объекты инфраструктуры Украины во время отопительного периода.

Тем временем президент РФ Путин злорадствует отсутствием финансовой поддержки Украины.

"Украина сегодня почти ничего не производит, все идет с Запада, но халява когда-нибудь закончится, и, похоже, уже заканчивается", — заявил российский президент на пресс-конференции, транслируемой по всей стране в четверг, 14 декабря.

Подробности по европейскому саммиту

Официальные лица, знакомые с ходом переговоров на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, сообщили, что Зеленский в частном порядке сказал, что для него важнее получить соглашение о переговорах о членстве в ЕС, чем о финансировании.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, назвал открытие переговоров о членстве в ЕС с Украиной "плюсом", но подчеркнул, что "минусом этого Европейского совета было то, что мы не договорились о деньгах".

В то же время Рютте отрицает, что это победа Путина. "Он знает, что мы найдем способ как-то решить финансовый вопрос", — убеждал он.

"Вето на выделение 50 млрд евро говорит не столько о неустойчивой решимости мероприятия, сколько о Викторе Орбане", — сказал Ян Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ, говоря о венгерском премьере. "В конце концов Украина получит деньги ЕС. Но в США существует реальная проблема", - отметил он.

Будет ли помощь от США

В Вашингтоне демократы заявили, что после встречи с Зеленским они убедились в необходимости срочно достичь соглашения о финансировании.

"Время действовать настало. Мы должны выполнить свои обязательства и принять пакет мер безопасности до конца года", — сказал Марк Уорнер, сенатор от штата Вирджиния и глава сенатского комитета по разведке.

Переговоры в Верхней палате с целью найти компромиссное решение о мерах сдерживания иммиграции на южной границе с Мексикой, которые республиканцы ставят в качестве условия для любой дополнительной помощи Украине, оживились, и чиновники Белого дома стали более активно участвовать.

Но достижение соглашения к зимним праздникам кажется маловероятным, и некоторые республиканцы заявили, что Зеленскому просто пора вести переговоры с Путиным.

Напомним, Белый дом призвал Конгресс США не медлить с принятием новой помощи нашей стране.

Читайте также: