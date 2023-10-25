К Саакашвили допустили врачей – опубликован вывод о состоянии здоровья заключенного политика

Группа специалистов, опубликовавших заключение о состоянии здоровья бывшего президента Грузии, не участвует в непосредственном процессе лечения пациента.

По результатам визита группы медицинских специалистов к экспредседателю Грузии Михеилу Саакашвили опубликован вывод о состоянии его здоровья.

Об этом сообщил аппарат народного защитника.

Целью визитов экспертной группы со дня ее создания был и является контроль за предоставлением медицинских услуг пациенту,

"(У пациента наблюдается) общая слабость, потеря равновесия, чувство онемения конечностей, упадок сил, потеря концентрации, ухудшение памяти... Симптоматическое лечение продолжается", – говорится в документе.

В заключении также отмечается, что пациент в основном лежит, чувствует слабость, на вопросы отвечает неохотно, вес пациента – 70 килограммов.

"Наблюдается определенная положительная динамика, однако основная картина: атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций остается неизменной. Больной нуждается в тщательном медицинском наблюдении", – добавили эксперты.

В Саакашвили 19 октября приехали невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Качарава и эндокринолог Нино Заврашвили.

"В онлайн-дискуссии, состоявшейся после визита, также приняли участие кардиолог Георгий Папиашвили, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия, терапевт Григол Хурцидзе и гематолог, клинический онколог, терапевт и специалист по паллиативной медицине Аида Гозалова", — сообщают в аппарате Народ. .

Напомним, летом 2023 к экспрезиденту Грузии Михеилу Саакашвили допустили группу польских врачей, которые осуществили комплексное медицинское обследование заключенного политика.

К тому же вид Саакашвили шокировал мир – он критически похудел.

Украина выразила протест послу Грузии из-за пыток заключенного политика.

Американский эксперт-токсиколог Дэви Смит предположил, что экспрезидента Грузии могли отравить тяжелыми металлами.

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