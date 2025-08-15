ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
860
Время на прочтение
1 мин

К саммиту Трампа и Путина на Аляске внезапно присоединился глава Пентагона

Американский министр обороны отправился на объединенную базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где будут проходить переговоры с россиянами.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пит Хэгсет

Министр обороны США Пит Хэгсет / © Associated Press

В пятницу, 15 августа, министр обороны США Пит Хегсет вылетел на Аляску, где в этот день состоится саммитпрезидента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По предварительной информации Белого дома, глава Пентагона не входил в состав американской делегации, которая примет участие в переговорах.

Об этом сообщилина сайте Пентагона.

«Министр отправляется на объединенную базу Элмендорф-Ричардсон, Аляска», — говорится в сообщении.

Как известно, именно на этой военной базе, расположенной в городе Анкоридже, состоится саммит лидеров США и России.

По информации Пентагона, на эту военную базу также отправился председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Ранее сообщалось, что американскую сторону на переговорах с россиянами, кроме президента США, будут представлять государственный секретарь США Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Зато участие министра обороны РФ Андрей Белоусов в составе российской делегации анонсировалось ранее.

Напомним, президент США Дональд Трамп собирается лично встречать российского президента Владимира Путина в аэропорту Анкориджа.

Ранее в Кремле рассказали подробности встречи Путина и Трампа, которая начнется с разговора тет-а-тет в присутствии переводчиков. Затем переговоры президентов в составе делегаций состоятся по формуле «5 на 5».

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie