"К сожалению, еще жив": немецкий политолог сравнил Путина с Гитлером и назвал признаки распада России

Путин не может остановиться, даже несмотря на объективную реальность, объективные неудачи и, вероятно, понимание того, что он "уходит в пропасть".

Россия находится на пути к распаду, который запустил глава Кремля Владимир Путин, совершив широкомасштабное наступление на Украину 24 февраля 2022 года. Процесс распада продолжается внутри России, а также кремлевского управления.

Об этом сказал в комментарии "24 канала" политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

Эйдман также сравнил современного главу Кремля с диктатором Иосифом Сталиным. Эксперт напомнил, что после смерти Сталина мир отошел от грани Третьей мировой войны, к которой его подвел.

"Нечто схожее происходит со вторым тираном – Путиным". Правда, он еще, к сожалению, жив", – сказал политолог.

В то же время, по словам Эйдмана, не только кровавые преступления были признаком политики Сталина. У этого диктатора работал инстинкт самосохранения и мог остановиться. Путин же ближе к третьему тирана – Гитлеру.

"Путин, как и Гитлер, не умеет остановиться", – рассказал социолог.

По словам эксперта, у Путина как и у Гитлера одно время произошло "головокружение от диктаторских успехов", от того, что он установил полную безграничную власть в России.

"От того, что он сумел захватить одно время достаточно легко и быстро Крым. И после этого "головокружение от успехов" у него полностью снесло крышу", – сказал Игорь Эйдман.

Руководитель России начал вести себя нерационально даже со стороны безопасности и интересов.

"Та авантюра, в которую он опустился 24 февраля прошлого года, очевидно будет стоить ему трона, его диктаторских полномочий, если не жизнь, что тоже вполне вероятно", – заявил политолог.

В то же время Эйдман подчеркнул, что начавший Путин российский преступный режим приведет его страну к краху. И его приближение уже видно.

Эйдман назвал признаки приближающегося раскола России. Среди них, в частности, конфликт между главой ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным и минобороны России. Однако, по словам политолога, это только верхушка айсберга.

"Это признак того, что центральные власти не контролируют ситуацию. Такое может быть только во время гражданской войны или какой-то смуты, но никак не в период войны с внешним противником", – сказал эксперт.

Политолог считает, что главную угрозу режиму Путина и его власти несет не Пригожин и не "отморозки, которые на слуху".

"А тихие "подковерные", которые привыкли жить и действовать "под ковром" – российские бюрократы. Как гражданские, так и силовые. Эта война не нужна. Все потому, что она сломала привычный для них образ жизни в роскоши, путешествиях, с возможностью лечиться и учить детей за границей. Поэтому вогнали в стресс и пытаются срочно заставить как-то переламывать ситуацию милитаризовать экономику, бизнес", — сказал социолог.

Однако этому классу общества это все не нравится. Игорь Эйдман предполагает, что российские бюрократы считают, что Владимир Путин и некоторые его приближенные силовики сошли с ума. И наверняка готовят какие-то контрмеры, если война не остановится в ближайшее время.

"Я думаю, они в какой-то момент не выдержат и создадут определенный заговор против Путина с участием силовиков и просто его ликвидируют или отстранят от власти", – заявил он.

В то же время, другой политолог Николай Давидюк уверен, что Владимир Путин шантажирует мир распадом России. Но именно это и ждет страну-агрессорку после проигрыша в войне.

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