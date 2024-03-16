К убийству украинки в Германии и похищению ее младенца могут быть причастны россияне: что известно

Ребенка обнаружили у двух граждан России, женщины и мужчины в возрасте 43 и 44 года соответственно, обоих задержали.

К убийству 27-летней украинской беженки Маргариты Разаз в Германии могут быть причастны граждане России. Правоохранители подозревают в преступлении пару россиян, у которых обнаружили похищенную новорожденную дочь погибшей.

Об этом сообщает издание OE24.

Отметим, 51-летнюю мать погибшей до сих пор разыскивают.

Полиция подтвердила, что 27-летняя Маргарита из Украины, которая находилась в приюте для беженцев вместе с матерью и своей пятинедельной дочерью, погибла в результате насильственной смерти. Ее мать и маленькая дочь Мия тоже исчезли. Однако правоохранительным органам удалось оперативно найти ребенка.

Младенца обнаружили у двух граждан России, женщины и мужчины в возрасте 43 и 44 лет соответственно. Обоих россиян задержали и отправили под стражу.

О девочке заботится местное управление по делам молодежи.

Маленькой Мие всего пять недель / Фото: oe24.at

Последний раз Маргариту, ее дочь и мать Марину видели в местном ресторане, где украинская семья встретилась с неизвестной женщиной, предлагавшей помощь в оформлении немецких документов для беженцев.

27-летняя Маргарита прибыла в Германию вместе со своей матерью из Словакии. После переезда они жили в приюте для беженцев в германском Мангейме.

Маргарита Разаз раньше жила в Харькове и занималась созданием съедобных букетов / Фото: из соцсетей

Поиски 51-летней Марины до сих пор продолжаются. Журналисты предполагают, что российская пара могла убить 27-летнюю Маргариту и ее мать, вероятно, с целью похищения пятинедельной девочки.

Марина Стеценко до сих пор не найдена / Фото: из соцсетей

В Украине у Маргариты Разаз осталась младшая сестра. Друзья и родные убитой женщины объявили сбор средств, чтобы перевезти тело на родину для погребения.

Ранее сайт ТСН.ua собрал все подробности страшного преступления в Германии.

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