К Земле приблизился опасный астероид: существует ли угроза планете

В воскресенье, 6 августа, довольно близко от Земли на огромной скорости пролетает астероид 2023 OQ размером 137 метров.

Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

По информации специалистов, проводящих наблюдение за потенциально опасными объектами, этот астероид находится на расстоянии 3,8 миллиона километров от Земли со скоростью 76 752 км/ч.

Стоит отметить, что "потенциально опасным объектом" в NASA считают астероиды, подлетающие к Земле на расстояние ближе 7,4 млн. км, и их размеры при этом превышают 150 м.

Астероид 2023 OQ соответствует одному из определенных параметров "опасного объекта" и лишь по размеру немного "не дотягивает" для того, чтобы представлять серьезную угрозу.

По данным NASA, вокруг Земли находится около 16 тысяч астероидов, из них 1784 считаются опасными.

Напомним, 4 августа вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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