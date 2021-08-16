Кабул охватила паника: в Сети показали видео обстрела переполненного аэропорта в Афганистане

По некоторым данным, пассажиров снимали с рейсов, поскольку переполненные самолеты не могли взлететь.

В Афганистане в воскресенье, 15 августа, тысячи афганцев и иностранных граждан, в том числе родителей с маленькими детьми, вышли на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Кабула в надежде вылететь из страны.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает The Guardian.

Известно, что в воскресенье в сторону аэропорта открыли огонь, в результате чего пассажиры вынуждены были прятаться в убежищах.

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По неподтвержденным данным, подкрепленными видеозаписями с места происшествия, с некоторых коммерческих рейсов вынужденно снимали пассажиров, поскольку переполненные самолеты не могли взлететь.

В одном из роликов из аэропорта видно, как десятки людей пытаются попасть в заднюю часть военного самолета C-17A на взлетной полосе. В другом одна из женщин призывает "посмотреть на состояние народа Афганистана".

Отмечается, что хотя военная сторона аэропорта — северная сторона взлетно-посадочной полосы — охраняется военными США, контроль над южной, гражданской стороной является менее надежным.

После того, как талибы захватили президентский дворец, а избранный президент бежал за границу, доступ в аэропорт, расположенный в пяти километрах от центра столицы, стал возможным только через контрольно-пропускные пункты талибов.

The situation at Kabul airport is worsening with the airport still taking fire. #Kabul #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/vqg7jvs1CA — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) August 15, 2021

Awful, chaotic scenes at Hamid Karzai International Airport. People scrambling and no where to go. Woman says "look at the state of the people of Afghanistan " #Kabul pic.twitter.com/5Ohe1c81uB — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 15, 2021

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

Между тем в НАТО заявили, что все коммерческие рейсы приостановлены и разрешены полеты только военных самолетов. Заметим, что США, Великобритания, Германия, Канада и множество других коалиционных стран стремятся эвакуировать своих граждан из страны.

Опасаясь возвращения жестокого правления "Талибана", афганцы в воскресенье пытались экстренно снять свои сбережения и покинуть страну, вследствие чего у банкоматов образовались очереди.

В то же время те, кто раньше в надежде на безопасность убежал в столицу из контролируемых талибами районов, теперь разбивают лагеря в парках и на открытых площадках по всему городу.

В ООН сообщают о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане, а США одобрили введение в страну еще тысячи военнослужащих.

Основная миссия американских войск — обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации.

В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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