Кабул превратился в город-призрак: журналист рассказал, как выглядит окружена талибами столица Афганистана

В Кабуле опустели городские улицы.

Окружена талибами столица Афганистана Кабул превратился в город-призрак. На улицах практически нет людей.

Об этом пишет CNN

Журналист Наджибуллы Куараши, который находится в Кабуле рассказал, что улицы города пусты, а обычно оживленная столица превратилась в город-призрак.

Он добавил, что это напоминает ему 90-е годы, когда талибы пронеслись по стране и стояли у ворот города, чтобы взять столицу.

По его словам, государственные и частные охранники сняли свою форму и носят обычную одежду. Многие сотрудники государственной и частной охраны носят белые шарфы — цвет талибов.

Напомним, боевики "Талибана" окружили Кабул. По сообщению Al-Arabiya, сегодня, 15 августа, может произойти передача власти.

Как сообщалось, 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине. На утро воскресенья Кабул оставался единственным крупным городом страны под контролем правительства. Накануне они взяли под контроль Мазари-э-Шариф — четвёртый по величине город Афганистана, в котором проживает более 427 тыс. человек.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 000 человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

Также приход к власти террористической группировки "Талибан" в Афганистане, которое стремительно захватывает власть в регионах страны, вызывает ужас у местных жителей, особенно женщин. Многие женщины и девушки вынуждены бросать свои семьи и бежать с захваченных талибами населенных пунктов.

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