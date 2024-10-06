"Шатались здания": почему свидетели назвали израильскую атаку по Бейруту самой большой с начала войны

Свидетели атаки Израиля на Бейрут назвали ее самой большой с начала войны.

Израильская авиация атаковала пригород Бейрута интенсивнее всего с тех пор, как Израиль резко усилил свою кампанию против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла".

Об этом пишет Reuters.

"Ночью от взрывов по всему Бейруту был слышен грохот и на протяжении почти 30 минут были видны красные и белые вспышки", — говорят свидетели.

Над городом, по их словам, навис серый туман, а на южных окрестностях улицы было видно разрушение, а над территорией поднимался дым.

"Прошлой ночью было наибольшее насилие за все предыдущие ночи. Вокруг нас шатались здания, и сначала я подумал, что это землетрясение. Были десятки ударов. Мы не могли все сосчитать. Неизвестно было, звуки такие оглушительные взрывы", — сказала, в частности, одна. из жительниц района Бурдж аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута.

Израиль заявил, что "провел серию целенаправленных ударов по ряду объектов хранения оружия и террористической инфраструктуры, принадлежащих террористам "Хезболла" в районе Бейрута".

Ливанские власти пока не сообщили, во что попали ракеты или какой вред они нанесли.

Напомним, ранее стало известно, что израильские военные нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в центре командования и управления, встроенном в комплекс, ранее служивший школой "Ибн Рушд" в район Дейр-эль-Балах.

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