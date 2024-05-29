Кадровые изменения в Кремле: экс-сотрудник КГБ оценил роль нового фаворита Путина

По словам Жирнова, Алексей Дюмин был одним из семи любимцев Путина, кого российский диктатор привел в политику.

Российский диктатор Путин назначил своего бывшего охранника Алексея Дюмина на новую должность. Дюмин станет секретарем Государственного совета РФ.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в комментарии "24 канала" прокомментировал такие кадровые изменения и рассказал, кто же такой Дюмин.

По словам Жирнова, он был одним из семи любимцев Путина, кого российский диктатор привел в политику.

"Не очень умный, но молодой (52 года – Ред.). Преданный Путину как собака – смотрит на него, виляет хвостом, слюна изо рта вытекает", – сказал экс-сотрудник КГБ.

По мнению эксперта, для Николая Патрушева, которого сняли с должности секретаря Совбеза, и назначили также помощником Путина (как и Дюмина) – это унижение и издевательство.

В то же время Жирнов отрицает тезис, что Путин видит в Дюмини предполагаемого преемника "на троне". Экс-разведчик отмечает, что диктатор не собирается никому даже формально отдавать свой пост вплоть до смерти.

"Другое дело, что Путин задумался, кто будет продолжать путинское дело, когда он неизбежно умрет. Потому что диктатор все-таки не "Кощей Бессмертный", как говорят в Украине. Рано или поздно он умрет", — подытожил Сергей Жирнов.

Кто такой Алексей Дюмин

Напомним, 14 мая Путин назначил губернатора Тульской области Дюмина своим помощником. Пост губернатора Тульской области экс-охранник Путина занимал с 2016 года.

Алексей Дюмин / Фото: Фото из социальных сетей

Сегодня Алексей Дюмин назначен на должность секретаря Государственного совета РФ. До Дюмина должность секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин – бывший глава Минтранса РФ.

В июне 2023 года бывшего охранника Путина "сватали" на должность министра обороны РФ вместо Шойгу. Якобы Дюмин договорился с Пригожиным остановить марш на Москву, а главным требованием главы ЧВК "Вагнера" якобы стала именно отставка министра обороны. Однако, как оказалось, Путин не собирался выполнять обещанное, а просто ликвидировал Пригожина. Однако Шойгу продержался на своем посту еще почти год, пока его не заменили экономистом Андреем Белоусовым.

Читайте также ведущие новости дня: