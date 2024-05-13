Кадровые изменения в высшем руководстве РФ: Путин подал сигнал Украине и Западу – что он значит

Кадровые перестановки в Кремле не меняют задачи Сил обороны Украины.

Кадровые изменения в российском руководстве сигнализируют о намерении главы Кремля Владимира Путина ужесточить борьбу с Украиной и Западом, а не готовность к мирным переговорам.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Напомним, накануне Путин назначил новым министром обороны РФ Андрея Белоусова, а бывшего министра Сергея Шойгу перевел на должность секретаря совета безопасности РФ, с которой уволил близкого соратника Николая Патрушева.

"Кадровые изменения в российском руководстве расходятся с риторикой москвы о готовности к переговорам и сигнализируют скорее о намерении путина усилить конфронтацию с Украиной и Западом", – считают там.

Но добавляют, что кадровые перестановки в Кремле не меняют задачи Сил обороны Украины.

"За время полномасштабной войны с Украиной пути не впервые устраняет генералов-неудачников (дворников, лапин, суровикин). Наступила очередь и министра шойга. Патрушев 16 лет был секретарем российского совбеза. Он один из столбов закостенелого путинского режима, олицетворяющих не покидают занимаемые должности", — подчеркивают специалисты центра.

Новый министр обороны Билоусов имеет опыт в области управления экономикой, в частности, отраслью ОПК. Его предназначение может свидетельствовать о приготовлении Москвы к затяжной войне.

Напомним, мы рассказывали, что известно о новом министре обороны РФ и почему он – опасен.

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