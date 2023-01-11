Кадровые изменения в высшем военном руководстве РФ: что означает назначение Герасимова для Кремля

"Партия" во главе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и основателем группы "Вагнера" Евгением Пригожиным проиграли.

Военный аналитик, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли объяснил изменения в высшем военном руководстве России. Он считает, что внутри Кремля происходила борьба между двумя партиями, в которой победу одержали российские спецслужбы — министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Об этом говорится в статье Sky News.

Авторы статьи предполагают, что российский президент Владимир Путин может внезапно лишиться власти. Поэтому чиновники РФ выстраиваются в очередь, чтобы воспользоваться этим.

"Например, господин Кадыров и господин Пригожин предпринимали попытки похитить политическое внимание — последний направлялся на линию фронта близ Бахмута, чтобы встретить воюющие там войска "Вагнера", тогда как Путин избегал посещения Украины с начала войны. Пригожин открыто поддерживал Сергея Суровикина, которого сегодня отстранили от должности командующего военными операциями России в Украине", — говорится в материале западного СМИ.

Военный аналитик Роб Ли считает, что ужесточение популярности группы наемников "Вагнера" в войне в Украине помогло повысить популярность Пригожина. Он делился видео с передовой в Бахмуте, где критиковал генералов и руководство Министерства обороны. Это могло повлиять на перестановки в руководстве ВС РФ.

Напомним, 11 января в России сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем.

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