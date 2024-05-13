Кадровые перестановки в РФ: в Офисе президента заявили о переходе к "военному коммунизму"

Изменения в российской управленческой вертикали, устроенные Путиным, свидетельствуют о нескольких вещах. В частности, о тотальной милитаризации экономики и перестройке систем снабжения армии.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он выделил основные четыре пункта:

Окончательный переход РФ к "военному коммунизму". По мнению советника главы ОП, речь идет о тотальной милитаризации экономики и перестройке систем снабжения армии для ресурсного обеспечения "бесконечной войны".

Перераспределение функционального воздействия между традиционными кланами Резкое сокращение числа влиятельных членов неформального околопутинского "Политбюро 2.0".

Укрощение армейской коррупции (низведение группы Шойгу).

Постепенное выдавливание на периферию группы Патрушева. Подоляк считает, что это прямо говорит о нарастании недоверия внутри путинской вертикали.

"Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться масштабировать войну, расширить ее форматы, параллельно перенастраивая экономику на функционирование в остро/дефицитных форматах, так или иначе способных обеспечивать резкое наращивание милитарной составляющей. В любом случае нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и потому любые переговорные форматы невозможны", – подытожил Подоляк.

Напомним, что диктатор Владимир Путин решил назначить нового министра обороны вместо действующего главы ведомства Сергея Шойгу. Им станет экономист Андрей Белоусов. Кроме Шойгу, Путин решил осуществить ряд кадровых перестановок. ТСН.ua разбирался – кого, куда и зачем назначает диктатор.

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