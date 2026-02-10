Кадыров бессмысленно оправдался за аварию с сыном и "нашел виновника"

Рамзан и Адам Кадыровы

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал резонансную информацию о ДТП, в которую якобы попал его сын Адам. Несмотря на опровержение, госСМИ республики продолжают публиковать архивные кадры с сыном Кадырова, выдавая их за новые.

Об этом Кадыров заявил во время встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым, соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Опровержение и жалобы на ажиотаж

Кадыров назвал сообщение об аварии «вбросом», безосновательно ставшим «номером один в мировых новостях». При этом он сослался на возможности современных технологий.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. В стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела», — заявил он.

Глава Чечни также добавил, что пообещал усилить «борьбу с фейками», поскольку любая информация о Чечне якобы всегда вызывает «особый ажиотаж».

Сокрытие правды и архивные видео

Несмотря на официальные заявления, ситуация вокруг состояния Адама Кадырова остается подозрительной. Чеченские государственные медиа и официальные лица избегают прямого ответа на вопрос об аварии, прибегая к манипуляциям:

В соцсетях распространяют архивные записи с Адамом, пытаясь выдать их за свежие.

Недавно в его Instagram опубликовали видео со стрельбой и плясками, однако эти съемки вызывают сомнения.

Пока достоверной информации о состоянии здоровья сына Кадырова и его фактическом местонахождении нет.

Напомним, 16 января 18-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, попал в больницу после ДТП, которая произошла с его кортежем. Ряд российских СМИ сообщал, что он в тяжелом состоянии.