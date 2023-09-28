Кадыров едва разговаривает: появилось видео с лидером Чечни, которое пытались скрыть

На ролике чеченский лидер говорит медленно, тихо, неразборчиво, а иногда вообще теряет мысль.

Журналисты опубликовали видео встречи больного лидера Чечни Рамзана Кадырова с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сделанное 21 сентября. Ролик со встречей должен был быть выложен на канале Кадырова, но от этого отказались, потому что чеченский лидер выглядел очень плохо и едва разговаривал.

Об этом сообщили в российском проекте "ВЧК-ОГПУ", в распоряжении которого появилось соответствующее видео.

Сообщается, что съемки встречи Кадырова с Золотовым проходили в помещениях рядом с пятым корпусом центральной клинической больницы, где находится лидер Чечни. Золотов на ролике утверждает, что встреча состоялась в помещении Росгвардии.

"Поскольку съемки проводились по срочному запросу чеченской стороны, то Золотов явно не знает, о чем говорить. Он поздравляет Кадырова и с юбилеем его матери, который был в начале августа, и с днем рождения республики, который был в начале сентября", – обратили внимание журналисты.

Как вел себя Кадыров

Кадыров на видео пытается ответить на поздравление Золотова, но это у него просто не выходит. В конце встречи он начинает разговаривать, однако судя по видео, каждое слово чеченский лидер произносит с большим трудом.

"Он говорит медленно, тихо, запинается. А порой и вовсе кажется, что теряет мысль (особенно, когда говорит о горящей технике и БТРах). Неудивительно, что запись решили не давать "в эфир", — отметили в проекте "ВЧК-ОГПУ".

Свежее видео с больным Кадыровым появилось в Сети

Там заметили, что вместо видео встречи с Золотовым в Телеграм-канале Кадырова опубликовали запись о том, как его сын Адам бьет в СИЗО Никиту Журавля.

"И почти сразу мы узнали от Ксении Собчак, что Кадыров "живой, здоровый… очень энергично ел орехи кешью". Очевидно, медицина ЦКБ сотворила чудо за четыре дня", – иронизируют журналисты.

Напомним, 23 сентября в ГУР Минобороны Украины информировали, что слухи о якобы смерти Кадырова официально не подтверждены, но состояние его здоровья очень тяжелое.

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